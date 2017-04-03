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Kocaeli'de Trafik Kazası !

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı otomobil takla attı. Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de Trafik Kazası !

03 Nisan 2017 Pazartesi 13:47

Edinilen bilgiye göre, kaza, D-130 Karayolu Yeniköy Mevkiinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 41 E 6061 plakalı hafif ticari araç, Ali Bal idaresindeki 41 K 7300 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden Ali Bal takla atarak durabildi. Çevredeki vatandaşların yardımı ile otomobilden çıkartılan sürücü Ali Bal yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı, hastaneye kaldırıldı. Ters dönen otomobil vatandaşların yardımı ile düzeltilirken, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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