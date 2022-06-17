GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KOCAELİ’NİN TARİHİNE İZ BIRAKAN KADINLARIN BİLİNMEYEN HİKÂYELERİ KOCAELİ KADEM ÇATISI ALTINDA GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Tarihçi-Yazar Volkan Şenel’in konuk olduğu söyleşide, mekâna ve mekâna iz bırakmış kadınlara dair anlatılar dikkat çekti.

KOCAELİ'NİN TARİHİNE İZ BIRAKAN KADINLARIN BİLİNMEYEN HİKÂYELERİ KOCAELİ KADEM ÇATISI ALTINDA GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

17 Haziran 2022 Cuma 11:21


Kocaeli KADEM, temsilciliğin bulunduğu Portakal Hafız Konağı’nda, Tarihçi-Yazar Volkan Şenel’i ağırladı. ‘’Kocaeli’de Tarih, Mekân ve Kadın’’ konulu söyleşiye ilgi yoğun oldu. Etkinliğe KADEM Kocaeli Temsilciliği üyeleri, kursiyerler ve Marmara Kadınlar Birliği Kooperatifi üyeleri katıldı. 

Köklü bir medeniyet birikimine sahip Kocaeli’nin tarihine iz bırakan kadınlar, Roma’dan Osmanlı’ya ve oradan da Cumhuriyet’e uzanan süreçte etraflıca konuşuldu. Mekân ve kadın bağlamının ön plana çıktığı söyleşide, hayırseverlikleriyle tanınan Kösem Sultan, Harem-i Hümâyun kethüdâlarından Canfeda Hatun,  Alman İmparatoriçesi Augusta Victoria, Kurtuluş Savaşı’na damga vuran isimlerden Kara Fatma ve Zübeyde Hanım gibi şahsiyetlerin Kocaeli ile ilgili bilinmeyen hikâyeleri mercek altına alındı. 

Soru-cevap bölümüyle zenginleşen program, KADEM Kocaeli Temsilcisi Asuman Sert Erturan’ın Tarihçi-Yazar Volkan Şenel’e teşekkür ederek çiçek takdim etmesiyle son buldu.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeZinnur BüyükgözTahir BüyükakınSeddar Yavuz
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Hastanede Hayatını Kaybetti Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Hastanede...
Trafik Eğitim Parkı’nda ilk ders Başkan Büyükakın’dan Trafik Eğitim Parkı’nda ilk ders Başkan Büyükakın’dan
Geminin Ambarına Düşen Işçi Yaralandı Geminin Ambarına Düşen Işçi Yaralandı
TOKATLILAR BULUŞTU TOKATLILAR BULUŞTU
Büyükşehir Zabıtası, Zorda Kalanın Yanında Büyükşehir Zabıtası, Zorda Kalanın Yanında
Büyükşehir’in A Takımı Yine İş Başında; Tarımsal Sulama Kanalları Temizleniyor Büyükşehir’in A Takımı Yine İş Başında;...
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Hastanede...
Darıca ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, hastanede yaşamını yitirdi.

Haberi Oku