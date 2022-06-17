KOCAELİ’NİN TARİHİNE İZ BIRAKAN KADINLARIN BİLİNMEYEN HİKÂYELERİ KOCAELİ KADEM ÇATISI ALTINDA GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Tarihçi-Yazar Volkan Şenel’in konuk olduğu söyleşide, mekâna ve mekâna iz bırakmış kadınlara dair anlatılar dikkat çekti.





Kocaeli KADEM, temsilciliğin bulunduğu Portakal Hafız Konağı’nda, Tarihçi-Yazar Volkan Şenel’i ağırladı. ‘’Kocaeli’de Tarih, Mekân ve Kadın’’ konulu söyleşiye ilgi yoğun oldu. Etkinliğe KADEM Kocaeli Temsilciliği üyeleri, kursiyerler ve Marmara Kadınlar Birliği Kooperatifi üyeleri katıldı.

Köklü bir medeniyet birikimine sahip Kocaeli’nin tarihine iz bırakan kadınlar, Roma’dan Osmanlı’ya ve oradan da Cumhuriyet’e uzanan süreçte etraflıca konuşuldu. Mekân ve kadın bağlamının ön plana çıktığı söyleşide, hayırseverlikleriyle tanınan Kösem Sultan, Harem-i Hümâyun kethüdâlarından Canfeda Hatun, Alman İmparatoriçesi Augusta Victoria, Kurtuluş Savaşı’na damga vuran isimlerden Kara Fatma ve Zübeyde Hanım gibi şahsiyetlerin Kocaeli ile ilgili bilinmeyen hikâyeleri mercek altına alındı.

Soru-cevap bölümüyle zenginleşen program, KADEM Kocaeli Temsilcisi Asuman Sert Erturan’ın Tarihçi-Yazar Volkan Şenel’e teşekkür ederek çiçek takdim etmesiyle son buldu.



