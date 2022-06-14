Kocaeli’nin yolları Yol Bakım Timine emanet





Kırsal mahallelerdeki acil ihtiyacı A Takımı ile karşılayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 12 ilçedeki yollarda yaşanacak acil durumlar için Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde Yol Bakım Timi oluşturdu. Başkan Büyükakın’ın katıldığı törenle göreve başlayan Yol Bakım Timi, 99 personel ve 62 araçla Kocaeli genelinde ihtiyaçları karşılayacak. Programda konuşan Başkan Büyükakın, ‘’Kocaeli Büyükşehir, Türkiye’nin kurumsal kapasite ve yetişmiş insan kaynağı açısından en güçlü ve rol model belediyelerinden biridir’’ dedi.





FUARDA TANITIM PROGRAMI

Fuar içi Sivil Toplum Merkezi önünde gerçekleştirilen Yol Bakım Timi tanıtım programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, yol bakım timi personeli ve vatandaşlar katıldı.





“EN GÜÇLÜ BELEDİYEYİZ”

Programda konuşan Başkan Büyükakın, “Göreve geldiğimiz günden bu yana durmadan yorulmadan çalışıyoruz. Belediye hizmetleri böyle yapılır. Zaman içinde de belediye hizmetlerini gözden geçirmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz 3 yıl bize bunu gösterdi. Küresel ısınmanın karşımıza çıkardığı yağış rejiminin değişmesi, yağışa hazır olmayan altyapıların yenilenmesi de bizim için ayrı bir zorluk oldu. Bu çerçevede kurumsal yapımızı yeni duruma adapte etmek için bir takım değerlendirmeler yaptık. Büyükşehir belediyemiz, Türkiye’nin kurumsal kapasite ve yetişmiş insan kaynağı açısından en güçlü ve rol model belediyelerinden bir tanesi. Belediye işi emanet işidir. Belediye başkanı da emin kişi olacak. Söz verdiğinde tutacak. Vatandaşın yanında olacak. Bizim varlık sebebimiz vatandaş ve vatandaşı memnun etmektir” diye konuştu.





‘A TAKIMI KIRSAL’DA, YOL BAKIM TİMİ MERKEZDE’

İhtiyaçları hızlı bir şekilde karşılamak istediklerini belirten Başkan Büyükakın, “Kırsal mahallerde yaşanan acil ihtiyaçların giderilmesi için Muhtarlık Dairesi Başkanlığımızca A Takımını kurmuştuk. A Takımı kırsal alana hizmet etmeye başladı. Sahada çalıştıkça yeni ihtiyaçlar olduğunu gördük. A Takımı bugün, 96 personel, tam donanımlı 43 araç ve iş makinesi ve 10 ayrı ekipmanla hizmet vermeye devam ediyor ve bugüne kadar 78 konu başlığında 1146 talebi karşıladı. A Takımından çok güzel geri dönüşler aldık. A Takımının yaptığı işi şehir merkezinde de yapalım dedik. Bunun içinde Fen İşleri Dairesi Başkanlığımızca Yol Bakım Timini kurduk. Kaldırım taşı mı yerinden oynadı bu ekip hemen müdahale edecek, çukur mu oluştu bu ekip hemen dolduracak” ifadesini kullandı.





62 ARAÇ VE 99 PERSONEL

Konuşmaların ardından Başkan Büyükakın, Yol Bakım Timi araçlarını gezdi, akabinde personelle toplu bir fotoğraf çektirdi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca kurulan Yol Bakım Timi; asfalt bakımı ve yama, yürüyüş yolları bakım ve onarımı, parke, bordür, beton gibi yolların yapımı ve tamiratı, yol üzerindeki alt yapı baca ve ızgara kapaklarının bakım onarımları, demir yaya korkuluklarının boyanması ve her türlü yol bakım onarım ve yapım çalışmalarında hizmet verecek. Yol Bakım Timinde 48 bakım ve onarım ustası, 51 şoför ve operatör, 62 araç, 99 personel görev alıyor.