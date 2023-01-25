Kocaelispor, genç oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, bir süredir A takımla idmanlara çıkan 18 yaşındaki Hakan Öztürk’ü kadrosuna kattı. Sağ kanatta görev yapan ve Kocaeli doğumlu olan Hakan Öztürk, son olarak Altınordu U19’da forma giydi. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, genç oyuncuyla dört buçuk yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İHA