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Kolajen Nedir, Ne İşe Yarar? & Kolajen Faydaları Nelerdir?

Kolajen vücudumuzda yer alan en bol proteinlerden biridir. Tendonlar, bağlar, cilt ve kaslar dahil olmak üzere çeşitli vücut kısımlarını oluşturan bağ dokularının ana bileşenidir.

Kolajen Nedir, Ne İşe Yarar? & Kolajen Faydaları Nelerdir?

20 Mayıs 2022 Cuma 16:17

 Bu nedenle kolajen, cildinize bir yapı kazandırmak ve kemiklerinizi güçlendirmek gibi birçok önemli işleve sahiptir. Tahmini olarak 28 çeşit kolajen vardır. En yaygınları şunlardır:

Tip I, tüm bağ dokularında bulunan en yaygın tiptir.

Tip II, eklemlerde ve omurlar arası disklerde bulunur.

Tip III, cildinizde ve kan damarlarınızda bulunan retiküler liflerin ana bileşenidir.

Tip IV, böbreklerinizin, iç kulağınızın ve göz merceğinizin bir bileşenidir.

 

Özellikle son yıllarda kolajen takviyeleri popüler hale geldi. Çoğu hidrolize haldedir. Bu da kolajenin emilmesini kolaylaştırmak için parçalandığı anlamına gelmektedir. Bu takviyeler, çoğunlukla toz, tablet ya da içime hazır formlardadır. Peki, kolajen takviyesinin yararları nelerdir?

 

1) Cilt sağlığını iyileştirmede rol oynayabilir

 

Daha önce de bahsettiğimiz gibi kolajen cildinizin önemli bir bileşenidir. Cildin güçlendirilmesinde olduğu kadar elastikiyet ve nemlendirmede de rol oynar. Ancak, yaşlandıkça vücudunuz daha az kolajen üretir. Bu nedenle de yaşlanma durumu, kuru cilde ve kırışıklık oluşumuna neden olur.

 

Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar, kolajen içeren takviyelerin, kırışıklıkları ve kuruluğu azaltarak cildinizin yaşlanmasını yavaşlatmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. Bu takviyeler, vücudunuzu kendi başına kolajen üretmeye teşvik ederek işe yarar olabilir. Ek olarak, kolajen takviyesi, elastin ve fibrillin de dahil olmak üzere cildinizin yapılandırılmasına yardımcı olan diğer proteinlerin üretimini teşvik etmede yardımcı olabilir.

 

2) Kemik kaybının önüne geçebilir

 

Kemikleriniz çoğunlukla onlara yapı ve güç veren kolajenden yapılmıştır. Ancak yaş ile birlikte kolajen yapısının bozulmasıyla beraber kemik kütlesi de bozulmaktadır. Bu, düşük kemik yoğunluğu ve daha yüksek kemik kırığı riski ile karakterize olan osteoporoz gibi durumlara yol açabilir.

 

Çalışmalar, kolajen takviyesinin osteoporoza yol açan kemik yıkımını engellemeye yardımcı olabileceğini belirtmektedir.

 

3) Kalp sağlığını geliştirebilir

 

Kolajen, kanı kalbinizden vücudunuzun geri kalanına taşıyan kan damarları olan atardamarlarınıza yapı sağlar. Bu nedenle yeterli kolajen olmadığında, damarlar esnekliğini kaybedebilir.

 

Atardamarların esnekliğini kaybetmesi ile atardamar daralması oluşur. Bu da kalp krizi ve felç gibi riskleri oluşturmaktadır. Ancak yeni yapılan araştırmalar ile kolajen takviyesinin kalp rahatsızlığı riskini azaltmaya yardımcı olabileceği ortaya koyulmuştur.

 

Kolajen ürünlerini incelemek için https://www.naturalnest.com.tr/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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