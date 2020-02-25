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Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 91 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi İbrahim Altınok, toprağa verildi.

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

25 Şubat 2020 Salı 09:58

 Çayırova Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Altınok'un cenazesi, Çayırova Merkez Camisi'ne getirildi. Burada Altınok'un oğulları Deniz, Cengiz ve Arif Altınok ile kızı Hülya Küçükoğlu taziyeleri kabul etti.

Kore gazisi için ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından askeri tören düzenlendi. Altınok'un cenazesi daha sonra Şekerpınar Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

İbrahim Altınok'un 25 Eylül 1950'de İskenderun'dan Kore'ye hareket eden Birinci Türk Savaş Birliği'nin 3'üncü tabur 9'uncu bölük komutanlığı emrinde A-4 makineli tüfek nişancısı olarak görev aldığı öğrenildi.

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Vefat.gebzekocaeliGaziçayırova
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