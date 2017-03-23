Körfez Gençliği “EVET” diyor

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Körfez İlçe Gençlik Kollarının organize ettiği Körfez Gençliği Başkanı ile buluşuyor programına katıldı. Tütünçiftlik Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AK Parti İlçe Başkanı Osman Badem, Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman ve çok sayıda genç katıldı. Selamlama konuşmalarının yapıldığı birliktelikte düşüncelerini ifade eden Karaosmanoğlu, “Gençlerimizi çok seviyoruz. Gençliği olmayan bir toplumun geleceği de olmaz. Enerji kaynağımız ve umudumuz gençlerdir. Sizler Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasınız” dedi.

“SİYASAL HAKLARI GELİŞTİRMEK BİZİM TEMEL AMACIMIZ”

Gençlerle olan buluşmanın ilk konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Körfez İlçe Başkanı Osman Badem, “Gençliğin siyasette yer almasını çok önemsiyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi noktasında eleştirilen 18 maddenin yanında gençlere seçilme değişikliği de var. Daha önce on sekiz yaşında ki gençlerimiz seçmendi. Ancak şimdi artık seçilebiliyor konuma da gelecek. Gençliğin önünün açılması ve seçilebilmesinin önünde ki eksik kalan kısmını da bu şekilde tamamlıyoruz. Siyasal hakları geliştirmek bizim temel amacımız. İşte bu da 16 Nisan’da inşallah giderilmiş olacak” ifadelerini kullandı.

“GENÇLERİMİZİN EN GÜZEL KARARI VERECEĞİNE İNANIYORUM”

Bugüne kadar da birçok talihsiz olaylar ve çalkantılarla dibe vurmuş bir Türkiye vardı diyerek konuşmasına devam eden Badem, “Bunun en çok zararını yine insanımız çekiyordu. 15 Temmuz’da milletin görmüş olduğu en büyük ihaneti hep birlikte yaşamış olduk. 15 Temmuz’a müsaade etmeyenlerin başlarında gençlerimiz vardı. Sizler bu memleketin geleceği, bizlerinde umudusunuz. Gençlerimizin en güzel kararı vereceğinize inanıyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’da, “Bu halk oylaması gençlerin geleceği içindir. Geleceğin güçlü Türkiye’sini sizlere emanet edeceğiz. Bakınız gençliğine güvenen bir hükümetimiz var. Bu çok ama çok önemlidir. 16 Nisan halk oylaması aynı zamanda, 15 Temmuz’da devlete karşı duranlara karşı verilecek en güzel cevap olacaktır” diye konuştu.

“TÜRKİYE NE ÇEKTİYSE KOALİSYON HÜKÜMETLERİNDEN ÇEKTİ”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’da, gençlere güveniyoruz ve inanıyoruz diyerek konuşmasına şu şekilde başladı: “AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi, mevcut sistemin aksaklıklara ve krizlere neden olduğunu görerek mecliste bir anayasa değişikliği çalışması yaptılar. Hep beraber bunu gidermemiz gerekiyor, dediler. Bilinmelidir ki bu irade, Türkiye’nin ne çektiğiyse koalisyon hükümetlerinden çektiğini çok iyi bilmekteydi. İşte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de tamda bunu çözecek. Unutmayınız ki yönetimler de çift başlılık uçuruma götürür. Milletimiz gerçekleri çok rahat görüyor. Bakınız gençler, Büyükşehir Belediyesi’nde karar verirken bizler tek başımıza karar vermiyoruz. Meclisimiz, ekibimiz, siyasi kadrolar, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları hep beraber konuşarak projelerimizi gerçekleştiriyoruz” dedi.

“SİZLERE GÜVENMEYENLERE HAYIR DEYİN”

Ortak akılla vatandaşımıza hizmet ediyoruz ifadelerini kullanarak konuşmasını sürdüren Başkan Karaosmanoğlu, “Dünyada ki en büyük gücümüz ve zenginliğimiz genç nüfusumuzdur. Sizler için Gençlik kampları yapıyoruz. Çünkü hayatın sorumlulukları omuzlarınıza binecek. Buna hazır olmanız için bizler sizlere hizmet üretiyoruz. Gelecekte ki sorumluklarınız artacak. 18 yaşından itibaren seçme hakkınız varsa neden seçilme hakkınız olmasın, dedik. İşte bu anayasa değişikliği ile buda gerçekleşmiş olacak. 65 yaşındayım, hayatta ki enerjimi çocuklarımızdan ve gençlerimizden alıyorum. Gençlere çok ayrı bir önem veriyorum. Gençlerimizin iyi yetişmesinden çok memnun olurum. Aydınlık Türkiye’nin sorumluları sizlerin içerisinden çıkacak. Bizler sizlere güveniyoruz. Güvenmeyenlere de hayır demenizi rica ediyorum. Türkiye’de gençler arasında en çok “EVET” verecek il Kocaeli’dir” ifadelerini sarf etti.

“TÜRKİYE’NİN ÖNÜNÜ HEP BİRLİKTE AÇACAĞIZ”

Gençliğin isteklerine karşı duyarlıyız diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, konuşmasını şu şekilde tamamladı: “Sizlerin ufku daha berrak. Umut kaynağımız sizlersiniz. 18-25 arası tüm gençlerimizin yüzde yüz desteğini bekliyoruz. Mecliste ve siyasi alanda sorumluluk almanın en güzel yoludur. Yeni nesil Allaha şükür her şeyin farkında olması beni çok sevindiriyor. O kadar iyi yetişiyorsunuz ki başta internet tehlikesi olmak üzere sizler için tehlikelerde mevcut. Hayattan asla kopmayın ve internetin kölesi olmayın. Sosyal hayattan kopan bir gençlik istemiyoruz. Bu tür arkadaşlarınızı kurtararak hayatın içerisine çekmenizi sizlerden istiyorum. Bilişim ve özellikle yazılım dünyasında söz sahibi olmanızı arzu ediyorum. 16 Nisan Türkiye’nin önünü açacak bir dönemeçtir. Ülke ve gençlik olarak daha hızlı koşmamız lazım. Bismillah deyip “EVET” ambleminin üzerine mührü basıp Türkiye’nin önünü hep birlikte açacağız. Bu anayasa en çok gençleri ilgilendiriyor. Güzel bir sistem 16 Nisan’da kurulacak ve sizler daha rahat koşacaksınız.” Toplantı gençlerle çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.