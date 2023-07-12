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Körfez'de çocuklar tatili eğlenerek geçiriyor

Körfez Belediyesi’nin bu yaz her mahallede gerçekleştireceği çocuk şenlikleri devam ediyor.

Körfez'de çocuklar tatili eğlenerek geçiriyor

12 Temmuz 2023 Çarşamba 11:09

Fatih Mahallesi’nde eğlencenin adresi Seka Çocuk Dostları İlkokulu oldu. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, geleneksel halat çekme mücadelesi, şarkı söyleme yarışı ve çeşitli oyunlar oynandı. Fatih Mahallesi’nde olduğu gibi Mimar Sinan Mahallesi’nde de etkinlik eğlenceli geçti. Mimar Sinan İlkokulu’nun bahçesinde gerçekleştirilen programda, çocuklar oyun gruplarında doyasıya eğlenirken, yüz boyama etkinliği de büyük ilgi gördü. Farklı etkinliklerin de düzenlendiği çocuk şenliğinde doyasıya eğlenen çocuklara sürpriz hediyeler de dağıtıldı.



İHA
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TatilçocukGebzeDaarıcaİzmit
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