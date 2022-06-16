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Körfez’de Mehtap ve Büyük Ada Turları Başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Körfezde Mehtap Turları” 18 Haziran Cumartesi, Büyük Ada Turları ise 19 Haziran Pazar günü başlıyor.

Körfez'de Mehtap ve Büyük Ada Turları Başlıyor

16 Haziran 2022 Perşembe 11:42


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez’in muhteşem atmosferinde güzel bir gün geçirmek isteyen vatandaşlara kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel hale gelen ve her hafta sonu gerçekleşecek Körfezde Mehtap Turları 18 Haziran Cumartesi, Büyük Ada Turları ise 19 Haziran Pazar günü başlıyor.


MÜZİK EŞLİĞİNDE MEHTAP TURU

Mehtap Turları, 18 Haziran ve 17 Eylül tarihleri arasında cumartesi günleri yapılacak. Mehtap turlarının ücretlendirmesi; Tam 60 TL, Öğrenci ise 42 TL olacak. Gezi esnasında dondurma ve çay ikramı da yapılacak. 


BÜYÜK ADA’YA YOLCULUK
İstanbul Büyükada turları ise 19 Haziran ve 18 Eylül tarihleri arasında pazar günleri gerçekleştirilecek. Tam 90 TL, öğrenci ise 66 TL olacak. Darıca’dan binecek yolcular için ücret tarifesi ise tam 60 TL, öğrenci ise 46 TL olacak. 


KÖRFEZ’DE MEHTAP TURU İRTİBAT

Körfezde Mehtap Turuna katılmak isteyen vatandaşlar, İzmit (0262 339 40 50), Gölcük (0262 412 19 21), Derince (0262 745 66 90) ve Değirmendere’den  (0262 426 19 21) numaralı telefonları arayabilir.  


BÜYÜK ADA’YA YOLCULUK İRTİBAT

Büyük Ada’ya Yolculuk turuna katılmak isteyen vatandaşlar, İzmit (0262 339 40 50), Değirmendere’den  (0262 426 19 21), Karamürsel’den (0262 452 45 48) ve Darıca’dan (0262 745 66 90) numaralı telefonları arayabilir. 

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