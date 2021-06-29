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Korona Günlerinde Sınav Heyecanı

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.

Korona Günlerinde Sınav Heyecanı

29 Haziran 2021 Salı 09:54

 Geride bıraktığımız hafta sonu, devlet ve milletimizin geleceği olan gençlerimiz için çok önemliydi. Gençlerimiz, cumartesi ve pazar günü düzenlenen YKS, TYT ve AYT sınavlarına girerek üniversite eğitimleri için ter döktü. Geçtiğimiz yıl ve bu yıl gençlerimiz başta olmak üzere tüm insanlık adına zor geçti. Korona vebası gölgesinde gençlerimiz okullarından uzak kaldı ve sınavları pandemi kullarına göre düzenlendi. Üniversite sınavlarına giren gençlerimize sınav sonuçlarında başarılar diliyor, emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyorum.

Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com ve Gazetede Gebze’de www.gazetegebze.com.tr  de yayımlanan Belgeselcinin Not Defteri köşemde, üniversite sınavları ile ilgili geçen yıl yazdığım makalemi sizlerle paylaşıyorum.

https://www.gazetegebze.com.tr/korona-gunlerinde-universite-sinavi-makale,1295.html

Korona günlerinde üniversite sınavı

Üniversite sınavı çok önemlidir. İlkokula başlayan, ortaokul ile devam eden ve lise eğitimi gören her öğrenci bu sınav için yıllarca hazırlanıyor. Bu hepimizin başından geçti. 7 yaşında başlayan bu sınav maratonu 20’li yaşlara kadar devam eder.

Öğrenciler yıllar yılı hazırlandığı bu sınavda aldıkları başarı ya da başarısızlık hayatının geri kalanını etkiler. Bir günlük sınav çocukların tüm kaderini belirler.

Bu yıl üniversite sınavına girecek 2 milyon 433 bin 219 öğrenci geleceklerini belirleyecek bu sınava heyecan ile hazırlandı. Cumartesi ve Pazar günü 2.5 milyona yakın öğrenci için kader anı yaşanacak. Öncelikle tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.

Korona günlerinde sınav

Bu yıl YKS sınavına girecek öğrencilerin ayrı bir durumu var. Bu sınav korona günlerinde pandemi ile mücadele ederken yapılacak. Bu sınavı başaran yada başaramayan öğrenciler, gelecek de mutlaka ‘koronavirüs günlerinde sınava girmiştik” diye bu günleri bir anı olarak paylaşacaklardır.

YKS için tedbirler alındı

Koronavirüs ile mücadele devam ederken sınava girecek öğrenciler için de tedbirler alındı. Bu tedbirlerden bazılarını sizlerle paylaşıyorum;

2020-YKS tüm sınav merkezlerimizde eşgüdüm içerisinde uygulanacak. Sınav evraklarını taşıyan nakil araçlarının Ankara'dan sınav merkezlerinde muhafaza edileceği yere ulaşması ve sınav bitiminde sınav merkezlerinden Ankara'ya dönüşünün güvenliği, emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinesinde sağlanacak. Sınav günlerinde sınav yapılacak binaların çevresinde emniyet müdürlükleri ve jandarma komutanlıkları tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınacak.

Sınav günleri, toplu taşıma araçlarının yeterli sayıda hizmet vermeleri, sınav binalarının olduğu bölgelere daha sık seferler düzenlenmesi belediyeler tarafından sağlanacak. Sınav günleri, aday ve görevlilerin sınav binalarına sorunsuz ulaşmaları için belediyeler ve emniyet müdürlükleri gerekli tedbirleri alacak. T.C kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak. 2020-YKS'nin güven ve huzur içerisinde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla ilgili tüm kurumlarımız kendi sorumluluk alanları içerisinde gereken önlemleri almaktadır.

Evet, iki gün boyunca sürecek olan YKS sınavı nedeniyle ülkemizin her ilinde de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Her şey öğrencilerimizin bu sınava daha rahat erişebilmesi ve mücadele ettiğimiz koronavirüsün yayılmasının önüne geçmek için. Lütfen hafta sonu uygulanacak kurallara uyalım. Bir kez daha öğrencilerimize başarılar diliyorum. Umarım her biri umut ettiği, planladığı bir geleceğe ulaşmak için bu sınavdan başarıyla geçer.

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Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.

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