Köşker’in Regaib Kandili Mesajı

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, üç ayların başlangıcı ve Ramazan ayının müjdecisi olarak bilinen Regaip Gecesi dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Mübarek kandil gecelerinin manevi coşku ve duyguların arttığı, Müslümanların Allah’a yönelerek af ve mağfiret dilediği geceler olduğunu ifade eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, tüm vatandaşların ve İslam Alemi’nin Regaip kandilini kutladı. Başkan Köşker, mübarek kandil gecelerinin hem bir nefis muhasebesi, hem de barış, kardeşlik ve insani ilişkilerin geliştirilmesi için güzel bir fırsat olduğunu belirterek, “Regaip Gecesi, rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olarak bilinen üç aylara girdiğimizi müjdeleyen gecedir. Dini ve ahlaki erdemlerin artmasına, hayra, güzele doğruya yönelmemize vesile olur. Geçmiş ve gelecekle ilgili eylem ve düşüncelerimizi hesaba çektiğimiz Regaip Gecesi’nin İslam dünyası ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyor, İslam dünyasında ve dünyanın değişik yerlerinde akan kanların durmasını temenni ediyor, hemşerilerimizin kandilini kutluyorum. Rabbimize ve Kur’an’ın getirdiği yüce değerlere rağbeti simgeleyen bu gecede yapılacak duaların kabul olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.