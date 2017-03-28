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KPSS Şartsız En Az İlköğretim Mezunu Daimi Personel Alımları Yapılıyor

Belediyelere KPSS Şartsız En Az İlköğretim Mezunu Daimi Personel Alımları! başvurular başladı.

KPSS Şartsız En Az İlköğretim Mezunu Daimi Personel Alımları Yapılıyor

28 Mart 2017 Salı 12:36


İŞKUR resmi web sayfasında yayımlanan ilan duyurularına yenileri eklendi. 27 Mart 2017 tarihinde İŞKUR'da yayımlanan ilan duyuruları ile belediye kurumlarına personel alımları yapılacak. Belediye kurumlarına alınacak olan personellerde KPSS ŞARTI YOK! Üstelik adayların ilköğretim mezunu olması yeterli. 

ALIM YAPACAK OLAN KURUMLAR;
Nevşehir Kaymaklı Belediyesi İşçi Alım İlanı ile kuruma 1 adet daimi tam süreli Şoför-Yük Taşıma personeli alınacak. Adayların İleri Sürüş Teknikleri Sertifikasına sahip olması şart. Alımlar kura işlemi ile yapılacak. KURA İŞLEMİ 06.04.2017 günü saat 10:00 - 11:00'de yapılacak.


Tokat Serenli Belediyesi İşçi Alım İlanı ile kuruma 1 adet daimi tam süreli Orman Nezaretçisi, 1 adet daimi tam süreli Mezarlık Görevlisi, 1 adet daimi tam süreli Kanal Ve Izgara İşçisi, 1 adet daimi tam süreli Mezar Kazma İşçisi, 1 adet daimi tam süreli Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü, 1 adet daimi tam süreli Yangın İlk Müdahale İşçisi alımı yapılacak. Alımlar kura ile yapılacak olup, kura işlemi 14.04.2017 günü 14:00 - 15:00'de yapılacak.

BAŞVURULAR
BAŞVURULAR İŞKUR il müdürlüklerinden ve İŞKUR resmi web sayfasından online olarak kolayca yapılabiliyor. SON BAŞVURU TARİHİ 5 NİSAN 2017! Gerekli tüm açıklamalar ilan duyurusunda yer alıyor. Daha fazla bilgi almak isterseniz İŞKUR ile iletişime geçebilir, kurumlara ulaşabilirsiniz.

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