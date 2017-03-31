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KSO Gaziantep Sanayi Odasına Ziyaret !

Kocaeli Sanayi Odası 27. Meslek Komitesi Üyeleri Gaziantep Sanayi Odası’nı Ziyaret Etti.

KSO Gaziantep Sanayi Odasına Ziyaret !

31 Mart 2017 Cuma 13:32


Gaziantep Sanayi Odası ev sahipliğinde, Kocaeli Sanayi Odası 27. Meslek Komitesi-Makine Kurulum, Hurda Atık Bertarafı ve Enerji Sanayi Grubu üyeleri ve GSO’nun ilgili sektör temsilcilerinin katılımı ile ortak komite toplantısı yapıldı.

Gaziantep Sanayi Odası ve Kocaeli Sanayi Odası’nın tanıtım sunumlarının yapıldığı toplantıda sektörde yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve sektörün geleceği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. KSO tarafından yürütülen projeler, çalışmalar ve organizasyonlar konusunda bilgi aktarıldı.

Sektörde kalifiye eleman bulmanın zor olduğunun ve mesleki eğitimin öneminin kaydedildiği toplantıda, iş hayatına atılacak gençlere bir meslek sahibi olunması gerektiğinin anlatılmasının önemi vurgulandı. Ar-ge ve inovasyon ve katma değeri yüksek ürün üretilmesine daha fazla önem verilmesi gerektiğinin altının çizildiği toplantıda, Gaziantep ve Kocaeli’nin üretimleri, ihracatları ve yaptıkları projelerle ülke ekonomisine yaptığı katkılar üzerine görüşler belirtildi. 

GSO Genel Sekreteri Kürşat Göncü, sanayiye nitelikli eleman kazandırmanın çok önemli olduğunu vurgulayarak “Oda olarak kalifiye eleman yetiştirme noktasında GSO Mesleki Eğitim Merkezi’ni kurduk. Merkezimizde kurduğumuz meslek atölyelerinde sanayicilerimizin talepleri doğrultusunda meslek sahibi olmayanlara eğitimler verip istihdam edilmelerini sağlayacağız.” dedi.

Toplantıya, KSO’dan Meclis Üyesi Nurten Canayakın ve Muhammet Saraç, Komite Başkan Yardımcısı Osman Zeki Erdoğan, KSO Kalite ve Çevre Uzmanı Aynur Hacıfettahoğlu, GSO’dan Yönetim Kurulu Üyesi Ali Özpolat, Meslek Komitesi Başkanı M. Necati Kanalıcı, Meslek Komitesi Başkanı Cevdet Özyaşar, Meslek Komite Üyesi Metin Yıldırımdemir, Meslek Komite Üyesi Başar Küçükparmak, Meslek Komitesi Başkanı Emin Helvacıkara, Meslek Komite Üyesi Abdullah Dabanıyastı, Meslek Komitesi Üyesi Mehmet Turgay Eren, GSO Genel Sekreteri Kürşat Göncü, Ticaret Müdürü Sermest Çapan ve Proje ve Planlama Dairesi Müdürü İbrahim Çalı katıldı.

Toplantının akabinde KSO heyeti tarafından GSO Mesleki Eğitim Merkezi gezilerek ayrıntılı bilgi alındı.
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