KSO Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) haziran ayı Meclis Toplantısı Wellborn Luxury Hotel’de gerçekleştirildi. KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul yönetimindeki toplantıda aylık faaliyetler görüşülerek karara bağlandı. KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise yaptığı konuşmada ekonomik değerlendirmelerde bulundu, aylık faaliyetlerini meclis üyeleriyle paylaştı. KSO Başkanı Zeytinoğlu şunları söyledi: “2022 yılı birinci çeyrek büyüme oranımız yüzde 7,3 oldu. Bu oranla, verisi açıklanan ülkeler arasında dünya genelinde sırada, OECD ülkeleri arasında İngiltere’den sonra ikinci sırada yer alıyoruz. Alt kalemlerine baktığımızda İlk çeyrek büyümesinde ihracat, imalat sanayi ve hizmetler sektörü katkıları ile tüketim tarafında hane halkı harcamaları öne çıkıyor. İhracatta yüzde 16.8, imalat sanayide yüzde 7.6 ve hizmetler sektöründe yüzde 19.5’luk artışlar oldu. İhracatta son dönemlerde gerçekleşen rekorlarının 2022 yılının ilk çeyreğinde de büyümeye önemli katkı sağladığını görüyoruz. Arzumuz ihracattaki yüksek seviyelerin devam etmesi ve büyümeye katkısının artarak devam etmesi yönünde.” Diğer taraftan küresel ticarette Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı bir ivme kaybı öngörüldüğünü belirten Zeytinoğlu, “İkinci çeyrek büyüme verilerinin yine pozitif ancak biraz daha yavaşlayacağını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.





EN YÜKSEK MAYIS İHRACATI

Dış ticarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, “Mayıs ayında ihracat yüzde 15,2 artışla 18 milyar 973 milyon dolar olarak en yüksek mayıs ayı rakamına ulaştı. Nisan ayına göre yüzde 18,8’lik gerileme var. Nisan ayında ihracatımız 23,4 milyar dolar idi. Burada Ramazan bayramı tatilinin etkisi olduğunu düşünüyoruz. Mayıs itibariyle on iki aylık ihracatımız 242,6 milyar dolara ulaştı.





EN FAZLA İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKELER

En fazla ihracat yaptığımız ilk beş ülkeye bakacak olursak; Almanya yüzde 6 artışla 1 milyar 491 milyon dolar, ABD yüzde 10 artışla 1 milyar 272 milyon dolar, Irak yüzde 44,1 artışla 978 milyon dolar, İtalya yüzde 14,2 artışla 949 milyon dolar olurken, İngiltere ile ihracatımızda yüzde 17,2’lik bir gerileme oldu, 911 milyon dolarlık ihracat yaptık. Avrupa Birliği’ne ise yüzde 17,4 artışla 8 milyar 10 milyon dolar, diğer Avrupa Ülkelerine yüzde 1,8 artışla 2 milyar 435 milyon dolar ihracat yaptık. Avrupa’nın ihracatımızdaki payı yüzde 55. Yakın ve Ortadoğu ülkelerine yüzde 30,2 artışla 3 milyar 160 milyon dolar, Kuzey Afrika ülkelerine yüzde 9’luk artışla 1 milyar 19 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik.





İTHALAT VERİLERİ

İthalatımız ise yüzde 43,8 ile 29 milyar 652 milyon dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında 29,5 milyar dolar idi. Yatırım (sermaye) malları yüzde 10,8, hammadde (ara mallar) yüzde 52,4 artış oldu. Burada dünya genelinde yaşanan fiyat artışları da etkili. Tüketim malları yüzde 22,3 artış gösterdi. İthalatın ihracattan hızlı artmasından dolayı dış ticaret açığı yüzde 157’lik artış ile 10 milyar 679 milyon dolara yükseldi. 2021 Mayıs ayında 4,2 milyar dolar idi. Nisan ayında yıllık cari açık 25 milyar 710 milyon dolara yükseldi, aylık açık ise 2 milyar 737 milyon dolar oldu. Nisan ayında tarihi rekor ihracat gerçekleştirmiştik ancak ithalat daha fazla artmıştı. Turizm gelirleri de artmasına rağmen, açıkta ana etken dış ticaret açığındaki yükseliş oldu. Hizmet gelirleri 2,7 milyar dolar oldu. 2021 yılında 1,2 milyar dolar idi. Dış ticaret açığı 4,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2021 yılında 1,7 milyar dolar idi. Önümüzdeki dönemde turizm gelirlerinin katkısının artacak olmasına rağmen, dış ticaret açığındaki yükselişin yıllık cari açığı arttıracağını düşünüyoruz.”





KOCAELİ DIŞ TİCARET VERİLERİ

Kocaeli Gümrüklerinden alınan verileri paylaşan Zeytinoğlu, “Mayıs ayında Kocaeli’den gerçekleşen ihracat yüzde 31,1 artışla 2 milyar 988 milyon dolar, ithalat yüzde 25,7 artışla 6 milyar 104 milyon dolar oldu. İlk beş aylık döneme baktığımızda ihracatımız yüzde 21,4 artışla 15 milyar 635 milyon dolar, ithalat yüzde 25,3 artışla 29 milyar 190 milyon dolar oldu” dedi. Enflasyon verilerine ilişkin konuşan Zeytinoğlu, “Mayıs ayında TÜFE yüzde 73,50 oldu. Aylık yüzde 2,98 arttı. ÜFE yüzde 132,16 oldu. Aylık yüzde 8,76 artış gösterdi. Enerji ve petrol ürünleri başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki artışların devam etmesi ve mayıs ayında döviz kurundaki artış sebebiyle enflasyondaki yükseliş devam etti. Bu artışlarla ÜFE ile TÜFE arasındaki fark 58,66 puan oldu. ÜFE’den oluşacak maliyet baskısı maalesef önümüzdeki dönem TÜFE’ye yansıyacaktır. Dolayısıyla önümüzdeki dönem enflasyonda yükseliş potansiyeli bulunduğunu söyleyebiliriz” dedi.





KAPASİTE KULLANIMI VE SANAYİ ÜRETİMİ

Mayıs ayı kapasite kullanım oranlarını ve sanayi üretimi verilerini paylaşan Zeytinoğlu şunları söyledi: “Türkiye genelinde kapasite kullanımı yüzde 78 oldu. Geçen yıla göre 2,7 puan, nisan ayına göre 0,2 puan arttı. Kocaeli’de ise yüzde 71,8 seviyelerinde. Geçen yıla göre 1,5 puan, nisan ayına göre 0,4 puan arttı. Sanayi üretimi yıllık yüzde 10,8 artış gösterdi. Aylık olarak sabit kaldı. Yıllık bazdaki artış olumlu değerlendiriyoruz. Ayrıca nisan ayının Ramazan ayına denk gelmesinden; aylık bazda sanayi üretim endeksinde düşüş olmasındansa bir değişme olmamasını olumlu değerlendirebiliriz.”





SEKTÖRLERİN KATKISI

Sektörlerin katkısına değinen Zeytinoğlu, sermaye malları ve yüksek teknolojili ürünlerdeki hem aylık hem yıllık bazda gerçekleşen artışlara dikkat çekerek, “Nisan ayı verilerinin alt kalemlerine baktığımızda; sermaye mallarında aylık yüzde 7.6, yıllık yüzde 13.2, yüksek teknoloji ürünlerde aylık yüzde 23.5, yıllık yüzde 30.4’lük artışlar olduğunu görüyoruz. Bu kalemler geleceğe yönelik yatırım ve büyümeyi işaret ettiğinden üretim artışlarını çok değerli buluyoruz. Diğer taraftan yıllık bazda; imalat sanayide yüzde 11.9 ve ara mallarında gerçekleşen yüzde 8.1’lik artışları olumlu değerlendiriyoruz” dedi.





MESLEĞİM HAYATIM İŞ VE STAJ PROGRAMI İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜNE DAVET ETTTİ

İşgücü verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “İşsizlik nisan ayında yüzde 11,3 olarak açıklandı. Geçen yılın aynı ayına göre 2,4 puan geriledi, mart ayına göre 0,1 puan yükseldi. Aylık bazda 0,1 puanlık ufak bir artış olmasına rağmen, marttan nisana 408 bin kişilik istihdam artışını olumlu karşılıyoruz. Mevsimsel olarak, tarım ve hizmetler sektörlerinde istihdam artışlarının yaşanabileceği dönem. Bunun etkisi olduğunu düşünüyoruz. Nisan itibariyle toplam istihdam sayısı ise 30 milyon 371 bin kişi ulaştı. Ancak nüfusumuza oranla çalışan sayımızın daha yüksek seviyelerine ulaşması gerektiğini düşünüyoruz. Değerli üyeler, bir yandan işsizlik sorunu devam ederken, bir yandan da sanayi kuruluşlarımızın nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanamadığını biliyoruz. Bu kapsamda, faydalanabileceğinizi düşündüğüm ‘Mesleğim Hayatım İş ve Staj Programı İş Birliği Protokolü’ hakkında bilgi aktarmak istiyorum. Odalar Birliği ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Protokolle büyük ölçekli işletmelere ve KOBİ'lere nitelikli insan kaynağı sağlanması amaçlanıyor. Tüm firmalarımızın desteklerini bekliyoruz” diye konuştu.





BÜTÇEYİ DEĞERLENDİRDİ

Bütçeye değinen Zeytinoğlu, “Mayıs ayında bütçe 143,97 milyar TL fazla verdi. Gelirler yüzde 203,9 artışla 317,75 milyar TL oldu. Giderler yüzde 47,3 artarak 173,77 milyar TL oldu. Ocak-mayıs bütçe fazlası 124,62 milyar TL oldu” dedi. Bütçede verilen fazlada vergi gelirlerinin katkısına dikkat çeken Zeytinoğlu, “Vergi gelirlerinde mayıs ayında gerçekleşen yüzde 213.9’luk artışın bütçeyi önemli ölçüde desteklediğini görüyoruz. Alt kalemlerine baktığımızda kurumlar vergisinde yüzde 505.4’lük artış dikkat çekiyor. Burada, kurumlar vergisinin bu yıl mayıs ayında ödenmesinin de etkisini görüyoruz. Geçen yıl geçici vergi beyan süreleri mayıs ayı sonuna kadar uzatılmış ve tahsilatı takip eden aylarda olmuştu. Mayıs ayında; dahilde alınan KDV’de yüzde 70.1, ÖTV’de yüzde 133.2’lik artışlar oldu. İthalat artışına bağlı olarak, ithalden alınan KDV’de de yüzde 139.7’lik artış olduğunu görüyoruz” şeklinde konuştu.









500 BÜYÜK’TE KOCAELİ FARKI

İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl yapılan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” çalışmasına da değinen Zeytinoğlu şu ifadeleri kullandı: “2021 yılında 84 firmamız 500 Büyük’te yer aldı. 2020’de 75 firma idi. Her yıl olduğu gibi listenin en başında TÜPRAŞ yer alırken, Ford Otomotiv Sanayi ikinci oldu. Kocaeli’den ilk 10 içerisinde 2 firma, ilk 50 içerisinde 16 firma, ilk 100 içerisinde 26 firma var. Bu yıl yeni giren firmalar; Yeni Elektrik Üretim A.Ş., Turkuaz Polyester Reçine Kimya San. Tic. Ltd. Şti., Kocaeli Lastik Sanayi A.Ş., Bunge Gıda, Mondi Olmuksan Kağıt, BASF Türk Kimya ve Atabay Kimya oldu. İkinci 500’den birinci 500’e yükselenler ise; CFN Kimya San. ve Dış Tic. A.Ş.,Plastay Kimya San. ve Tic. A.Ş., Niğdelioğlu Metal Döküm İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., BekaertKartepe Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş., Sıddık Kardeşler Haddecilik San. Tic. Ltd. Şti., Ferro Döküm San. ve Dış Tic. A.Ş., Murat Ticaret Kablo Sanayi A.Ş. oldu.





AYRINTILARI PAYLAŞTI

İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı listede Kocaelili firma sayısı 41 gözüküyor. Bunun nedeni firma merkezlerinin farklı illerde olmasıdır. Merkezleri başka illerde olup, üretimleri ilimizde olan firmaları dikkate aldığımızda sayı 84 oluyor. 84 firma içerisinde meclis üyesi 14 firma yer alırken, meslek komitesi üyesi 9 firma bulunuyor. Yabancı sermayeli 32 firma var. 2020’de bu sayı 31 idi. Üretimden net satışlardan alınan pay yüzde 27,1’e yükseldi. 2020’de 24,2 idi. İhracattaki payı ise yüzde 30,17. 2020’de 27,4 idi. İlk 500’e girmeyi başaran firmalarımızı tebrik ediyor, gelecek yıl açıklanacak olan 2022 yılı sonuçlarında ise daha çok firmamızın ilk 500’e yükselmesini temenni ediyorum.”





2 ÖNEMLİ DUYURU

Zeytinoğlu son olarak, “6 Temmuz Çarşamba günü saat 09.30’da Büyükelçi Meyer-Landrut Odamıza ziyaret gerçekleştirecektir. Tüm meclis üyelerimizi şimdiden davet ediyorum. Ayrıca Odamız ve ABİGEM işbirliğinde, firmaların ihracatta başarılarının arttırılması, ihracatı olmayan firmaların ise ihracata başlamalarına yardımcı olmak amacıyla ‘Sürdürülebilir İhracat Serüveni’ programını tekrar düzenliyoruz. Eğitimler, odamızda fiziki olarak gerçekleştirilecektir. Başvurularınızı bekliyoruz” diyerek konuşmasını sonlandırdı. Meclis toplantısı dilek-temenniler bölümünde meclis üyelerinin düşüncelerini paylaşması sonrası so