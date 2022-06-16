KSO Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri Sahiplerini Buldu

Kocaeli Sanayi Odası tarafından 1995 yılından bu yana çevre bilincinin gelişmesine, çevrenin korunmasına ve iyileştirilmesine katkıda bulunan sanayi kuruluşlarının teşvik edilmesi amacıyla büyük bir titizlikle düzenlenen ve tüm Türkiye’ye açık olan ‘Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’nin 28’incisi gerçekleştirildi. KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul’un ev sahipliğinde Wellborn Luxury Hotel’de gerçekleşen ödül törenine il protokolü ve firmaların ilgisi yoğun oldu.





YOĞUN KATILIM

Büyük ödül ve KOBİ ödülü olmak üzere iki kategoride 6 firmaya ödül verilen törene; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Akın Doğan, Körfez Ticaret Odası Başkan Vekili Mustafa Gülçan, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Bilgisu Ailesinden Akman Yengin, KOÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren, KSO Yönetim Kurulu, Meclis Üyeleri, il protokolü, siyasi parti temsilcileri ve firma yetkilileri katılım sağladı.





ŞAHABETTİN BİLGİSU’YU ANDI

İklim değişikliğinin sarsıcı etkilerine karşı kaynakları üretken biçimde kullanabilmek, üretirken yok etmemek ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla düzenlenen organizasyonun açılış konuşmasını KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu gerçekleştirdi. Zeytinoğlu şunları söyledi: “Ödülümüzün adını taşıyan ve henüz çevrenin konuşulmadığı 70’li yıllarda, çevre sorunlarının çözümü için yoğun çalışmaları olan kurucumuz merhum Şahabettin Bilgisu'yu tekrar saygıyla ve rahmetle anıyorum Şahabettin Bilgisu’nun; “Ekonomi’de ve Ekoloji’de denge; işin sırrı bu dengede” sözünü hatırlatmak istiyorum.





YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Dünya ciddi ve hızlı bir dönüşümün içinde. Etkileri gözle görülür ve sarsıcı olan iklim değişikliğine yönelik politikalar gündemin ana maddesi. Yeni dünya düzenindeki normalleşme yeşil ve dijital olacak. Yeşil dönüşüm özel sektörü ve KOBİ’eri çok yakından ilgilendiriyor. Paris İklim Anlaşmasının hedefi küresel sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlamaktır. Dünya ısısının 1 derece yukarı ya da aşağı hareketi 150 bin yılda bir olurken biz bunu 150 yılda yaptık. Avrupa’nın AB Yeşil Mutabakatı ile hedefi 2050 yılına kadar dünyanın ilk iklim nötr kıtası olmak. Ülkemizde 2053 yılına kadar karbon nötr ülke olma hedefi koydu. Yeşil dönüşüm karbon yoğun üretim yapan sektörler için değişim anlamına geliyor. AB ‘Fit for 55’ 55’e Uyum paketinde Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması tasarısı gündemde.





YEŞİL MUTABAKATA DEĞİNDİ

AB’ye yapılan ihracatta elektrik, alüminyum, çelik, çimento ve gübre sektörü 2026’dan itibaren karbon sertifikasına tabii olacak. Bunun maliyeti de AB ETS sistemindeki fiyatlara göre belirlenecek. Türkiye’nin kendi içinde bir ETS sistemi oluşturarak bu ek maliyeti ülke içindeki dönüşüme aktarması mümkün olabilir. Bundan sonra; firmaların karbon ayak izlerini azaltmaları için yeni teknolojilere yönelmesi ve projeler geliştirmesi; güneş, rüzgar ve hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının arttırılması; firmaların çatılarında ve OSB’lerde güneş enerjisi yatırımlarının yapılması; yeni yatırımlarda binaların enerji verimli ve LEED sertifikasına uygun inşa edilmesi; atık geri dönüşümünün arttırılması ve tüm bu çalışmaların maddi olarak desteklenmesi gibi stratejik planlar yapmamız lazım.”





PİLOT PROJELERİN İLİYİZ

Türkiye’de yerel yönetimler, kamu ve özel sektörün çevresel altyapı yatırım miktarının her yıl artarak devam ettiğini ve çevre konusundaki hassasiyetlerin arttığını bildiklerini söyleyen Zeytinoğlu, “Bu yatırımlarda ilimizde de sizlerin, Büyükşehir Belediyemiz ve firmalarımızın büyük payı bulunmaktadır. Bununla birlikte çevreyi koruma adına birçok pilot projenin ilk defa ilimizde uygulanmaya başladığını da söyleyebiliriz. Bunların birçoğu sadece ilimize özel uygulamalardır. Bunlar; Sürekli Baca Gazı İzleme Sistemi Projesi ilk defa ilimizde başladı ve tüm ülkeye yayıldı. Proje kapsamında ilimizde 35 tesise ait toplam 93 baca, Türkiye’de 715 baca izleniyor. Yine Hava Kalitesi Belirleme Projeleri kapsamında ilimizde 13 adet hava kalitesi izleme istasyonu bulunuyor. Hava Kalitesini İyileştirme Projeleri kapsamında kimyasal depolamalarda ilk defa dolum ve boşaltım işlemleri kokuyu engellemek için kapalı sistemde yapılmaya başlandı.





PROJELERDEN BAHSETTİ

Yeşil Göz Projesi kapsamında 13 tesise gece görüş kameraları takıldı. Atık yönetimi ile ilgili projeler kapsamında tehlikeli atık taşıma lisanslı araçlar 24 saat online izleniyor ki bu proje de ilk olarak ilimizde başladı daha sonra Türkiye’ye yayıldı. Ayrıca ilimizde bulunan tüm tehlikeli atık geri kazanım ve bertaraf firmalarının 24 saat kamera sistemi ile online takip ediliyor. Atıksu ile ilgili projeler kapsamında müsilaj ile ilgili olarak ilimizden Marmara Denizi’ne yapılan evsel ve endüstriyel deşarjların yüzde 99’u arıtılarak deşarj ediliyor. Hiçbir sanayi tesisinin arıtmadan deşarjı yok. Atıksu taşıyan vidanjörler uzaktan takip sistemleri ile izleniyor. Büyükşehir’e ait hava uçağı ve tekneler ile Körfez’de kirlilik takibi yapıyor. Tüm bu çalışmalara ve uygulamalara rağmen sadece suçlanan sanayicimiz olmaktadır. Bizi en çok üzen konu ise çevre kirliliğinin nedeninin tamamen sanayiciye yıkılmasıdır.”





ÇEVRE KONUSUNDA HASSASIZ

Oda olarak çevre konusuna hassasiyet gösterdiklerinden bahseden Zeytinoğlu, “Çevre mevzuatları, AB Yeşil Mutabakatı, iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, karbon ayak izi, su ayak izi ve ürün karbon ayak izi gibi çevre konularında üyelerimizin bilgilendirilmesi için seminerler ve eğitimler düzenliyoruz. Çevre İl Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediyemiz, üniversitelerimiz, OSB’lerin çevre birimleri ve özel sektör temsilcilerinin yer aldığı KSO Çevre İhtisas Komisyonumuz çalışmalarını sürdürmekte. 3 yıldır rekor katılım ile Proses Emniyeti Sempozyumu organize ediyoruz. Yeşil Mutabakat kapsamında ise ilgili komisyonlarda yer alıyor ve gündemi yakından takip ediyoruz. Üyelerimiz için daha avantajlı karbon ayak izi hesaplanması ve sertifikalandırılması konusunda danışmanlık hizmeti vermeyi planlıyoruz” dedi.





GURUR DUYUYORUZ

Yapılan çalışmalar içerisinde önemli bir yere sahip olan KSO Şabahettin Bilgisu Çevre Ödülleri Organizasyonu’ndan bahseden Zeytinoğlu şöyle devam etti: “Çevreye olan duyarlılığın bir göstergesi olduğunu düşündüğümüz bu organizasyonumuz ile her yıl firmalarımızı ödüllendiriyoruz. Türkiye’nin ilk ve bu formattaki tek ödül organizasyonu olan Şahabettin Bilgisu Çevre Ödüllerine 28 yıldır aralıksız olarak ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Tüm Türkiye’ye açık olan ödül organizasyonumuza her yıl getirdiğimiz yeniliklerle canlılığını artırıyoruz. Bu yıl 19 firma başvurusu aldık. Bu firmaların 8 tanesi Eskişehir, Yalova, Sakarya, İstanbul, Bursa, Manisa, Elazığ, Batman’dan başvurdu. Öncelikle buradan, bu organizasyona katılma cesaretini gösteren, kapılarını ve proseslerini bizlere açan tüm firmalarımızı kutluyoruz. Hepsini şampiyon ilan ediyoruz.





İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Ödül organizasyonuna başladığımız ilk yıllarda seçim yaparken firmaların yasal şartları yerine getirmesini yeterli buluyorduk. Fakat artık zorunlulukların ötesinde çevre konusunda yapılan iyi uygulama örneklerini göz önünde bulunduruyoruz. Konuşmamın başında Yeşil Mutabakata uyum kapsamında yapılması gereken proje ve uygulamaların bu ziyaretler esnasında firmalarda hali hazırda yapıldığını yada başlatılacağını görmek bizlere mutluluk veriyor. Buradan firmalarımıza seslenmek istiyorum. Firmalarımız bu iyi uygulama örneklerini paylaşmak için üniversitelerin ilgili bölüm öğrencilerine kapılarını açmalarını ve bu uygulamalarını paylaşmalarını öneriyorum.





KATKI SUNANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Bu organizasyon için bizden işbirliği ve katkılarını esirgemeyen; Kocaeli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz, Kocaeli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüz, Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, İZAYDAŞ, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Okan Üniversitesi, TÜBİTAK-MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, TOSB Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi ve Tema Vakfı’ndan oluşan değerli jüri ve saha ekibi üyelerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Saha ekibimiz Yaklaşık 3 hafta boyunca bizlerle birlikte yoğun mesai harcadı. Onlara da özverili çalışmaları için teşekkür ederiz. Ayrıca; ödül almaya hak kazanan firmalara atık bertarafı konusunda İZAYDAŞ tarafından özel indirimler yapılıyor. Huzurlarınızda Kocaeli Büyükşehir Belediyemize ve İZAYDAŞ’a bu desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz.”





FİRMALARI KUTLADILAR

Ardından söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi’nin çevre yatırımlarından bahsettikten sonra çevreye önem veren ve ödül almaya hak kazanan firmaları kutladı. Organizasyonda son sözü alan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise Marmara Denizi’nin korunması noktasında hassasiyet gösterdiklerini söyledi, “Marmara Denizi ile ilgili hükümetimizin, valiliğimizin ve büyükşehir belediyemizin güzel bir çalışması var. Bu çalışmayı da neticelendirdiğimizde inşallah kamuoyu ile paylaşacağız. Çünkü Körfezimiz ile ilgili çok iyi düşüncelerimiz ve planlarımız var. Böylelikle Körfez’i çok daha iyi bir noktaya getireceğiz” diyerek organizasyonda emeği geçenleri ve ödül alan firmaları kutladı. Ardından ödüller sahiplerini buldu.





İŞTE ÖDÜL ALAN FİRMALAR





-Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi Çevre Büyük Ödülü Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.’nin olurken;





-Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi Metal Sektörü Çevre Ödülü Borusan Mannesmann Boru San ve Tic A.Ş.’nin





-Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi Taş-Toprak Sektörü Çevre Ödülü NUH ÇİMENTO SAN. A.Ş.’nin





-Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi Karma Sektör Çevre Ödülü Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.-Eskişehir Fabrikası’nın





-Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi Kimya Sektörü Çevre Ödülü Dyo Boya Fabrikaları San. Ve Tic. A.Ş.’nin





-KOBİ Kategorisi Çevre Büyük Ödülü Bimbo Qsr Turkey Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin oldu.



































































