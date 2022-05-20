Lihtenştayn Oturma İzni 2022 Yılında Nasıl Alınır?

Lihtenştayn, Orta Avrupa’nın güneybatısında yer alan bir ülkedir. Lihtenştayn kişi başına düşen milli gelirin yüksekliği, suç oranının düşüklüğü ve refah seviyesinin yüksekliği ile yaşam kalitesinin en iyi olduğu ülkelerden biridir.

Yabancı ülke vatandaşları Lihtenştayn’da yaşamayı ülkenin iyi iş imkanları, sağladığı yüksek gelir olanağı ve ülkenin Avrupa’nın en iyi üniversitelerinden bazılarına sahip olması nedenleriyle tercih etmektedir. Lihtenştayn’da üç aydan fazla kalacak yabancı ülke vatandaşlarının oturma izni almaları gerekmektedir.

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Lihtenştayn Oturum İzni Türleri Nelerdir?



Lihtenştayn oturma izni türleri geçici ve kalıcı olmak üzere iki tanedir. Lihtenştayn geçici oturma izni kendi içinde sürelerine göre B tipi ve L tipi olarak ikiye ayrılır. Lihtenştayn B tipi geçici oturma izni bir yıldan uzun süre için, L tipi oturma izni ise bir yıldan kısa süre için verilmektedir.





Lihtenştayn Oturum İzni Alma Yolları Nelerdir?



Lihtenştayn oturum izni alma yolları aşağıda verilmiştir.

• Eğitim yoluyla oturma izni alma

• Çalışma yoluyla oturma izni alma

• Aile birleşimi yoluyla oturma izni alma

Eğitim Yoluyla Lihtenştayn Oturma İzni Nasıl Alınır?

Eğitim yoluyla Lihtenştayn oturma izninin alınabilmesi için kişinin öncelikle bir eğitim kurumuna başvurması ve kabul edilmesi gerekmektedir. Lihtenştayn’da eğitim almak isteyen öğrenciler kısa süreli oturma izni başvurusunda bulunmalıdır.

Eğitim yoluyla Lihtenştayn oturma izninin alabilmek için öğrencilerin; öğrenim gördükleri program için gerekli olan dil yeterliliğine sahip olmaları, herhangi bir sosyal yardım almadan tüm eğitim masraflarını karşılayabilecek maddi duruma sahip olmaları, geçerli sağlık sigortasına sahip olduklarını kanıtlamaları, uygun bir kalacak yer ayarlamış olmaları ve temiz bir adli sicil kaydına sahip olmaları gerekmektedir.





Çalışma Yoluyla Lihtenştayn Oturum İzni Nasıl Alınır?



Çalışma yoluyla Lihtenştayn oturum izni Lihtenştayn’da bir işe başvurmuş ve kabul edilmiş olan kişiler tarafından alınabilir. Lihtenştayn’da çalışmak isteyen yabancılar öncelikle çalışma iznine ihtiyaç duymaktadır; Göçmenlik ve Pasaport Bürosu tarafından verilen bu izin 1 yıl için geçerlidir. Tamamlanmış başvuru, kişi işe başlamadan en geç 14 gün önce Göçmenlik ve Pasaport Bürosu’na ulaştırılmalıdır; başvuran kişi ancak çalışma izni verildikten sonra çalışmaya başlayabilir.

Lihtenştayn vize hamili ancak beş yıllığına oturma izni alabilir, daha sonrasında Lihtenştayn’da ikamet eden kişi kalıcı oturma izni için başvuruda bulunmalıdır. Çalışma yoluyla Lihtenştayn’da ikamet etme izni meslek eğitimini tamamlayan veya uzun süreli mesleki geçmişi bulunan kişilere verilir. Ülkede çalışanhamili ancak beş yıllığına oturma izni alabilir, daha sonrasında Lihtenştayn’da ikamet eden kişi kalıcı oturma izni için başvuruda bulunmalıdır.



Aile Birleşimi İçin Lihtenştayn'dan İkamet İzni Nasıl Alınır?



Aile birleşimi için Lihtenştayn’dan ikamet izni, Lihtenştayn vatandaşlarının veya ikamet izni olan yabancı kişilerin eş veya kayıtlı partneri ile evlat edinilen ve koruyucu aile ilişkisi içinde olan çocuklar da dahil olmak üzere 18 yaşından küçük müşterek evlenmemiş çocukları tarafından alınabilmektedir.

Lihtenştayn’dan aile birleşimi için ikamet izni almak isteyen kişilerin oturma iznini kazançlı iş sonucunda alınması durumunda oturum izninin veya aile ilişkisinin başladığı tarihten sonraki üç yıl içerisinde başvuruda bulunması gereklidir. Eğer kişi 4 yıl boyunca yasal biçimde ve kesintisiz olarak Lihtenştayn’da ikamet etmişse aile ilişkisinin başlamasından sonraki üç yıl içerisinde aile birleşimi için ikamet iznine başvuruda bulunabilir.



Lihtenştayn Oturma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?



Lihtenştayn oturma izni başvurusu adımları aşağıda verilmiştir.

• Oturma izni başvurusunun sebebi belirlenmeli ve uygunluk kriterleri kontrol edilmelidir.

• Başvuruda bulunacak kişi başvuru için gerekli olan belgeleri bir araya getirmeli ve Göçmenlik ve Pasaport Bürosu’na ulaştırmalıdır.

• Başvurunun tamamlanmış hali Göçmenlik ve Pasaport Bürosu’na sunulmalıdır.

göçmenlik bürosuna şahsen gidilerek yapılmalıdır. Lihtenştayn oturma izni en yakınşahsen gidilerek yapılmalıdır.



Lihtenştayn Oturma İzni Başvuru Ücreti Ne Kadardır?



Lihtenştayn oturma izni başvuru ücreti; başvurunun olumlu sonuçlanması halinde toplam 1.060 CHF, olumsuz sonuçlanması halinde ise 80 CHF’dir. Tüm Lihtenştayn oturma izni başvurularında Göçmenlik ve Pasaport Ofisi tarafından 80 CHF ön ödeme alınmaktadır.



Lihtenştayn Oturum İzni Ne Kadar Sürede Çıkar?



Lihtenştayn oturum izni; kısa süreli oturma izin başvurularında 2 hafta, kalıcı oturma izni başvurularında ise 3 ayda çıkmaktadır.



Lihtenştayn Oturma İzninin Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?



Lihtenştayn oturma iznin geçerlilik süresi AET ve İsviçre vatandaşları için 5 yıl, diğer ülke vatandaşları için 1 yıldır. Lihtenştayn L tipi kısa süreli oturma izni, 1 yıldan kısa süreler için verilmektedir.



Lihtenştayn Oturma İzni Süresi Uzatılabilir Mi?



Lihtenştayn oturma izni süresi uzatılabilir. Lihtenştayn L tipi kısa süreli oturma izni, gerekliliği kanıtlandığı takdirde bir defalığına en fazla 6 ay süreyle uzatılabilirken; Lihtenştayn B tipi oturma izni ise entegrasyon anlaşmasına uyulduğu ve oturma izninin iptali veya

kişinin ihraç edilmesi için herhangi bir neden olmadığı takdirde uzatılabilir.



Lihtenştayn Kalıcı Oturma İzni Ne Zaman Alınabilir?



Lihtenştayn kalıcı oturma izni, gerekli şartlar karşılandığı takdirde geçici oturma izni ile 5 yıl Lihtenştayn’da ikamet edildikten sonra alınabilir.



Lihtenştayn Kalıcı Oturum İzni Şartları Nelerdir?



Lihtenştayn kalıcı oturum izni şartları aşağıda verilmiştir.

• Son beş yılda kesintisiz bir şekilde oturum iznine sahip olunması

• Yurttaşlık sınavından geçilmesi ve yeterli seviyede Almanca dil yeterliliğine sahip olunması

• Kişinin geçimini sağlayabilecek ve stabil bir işe sahip olması veya sosyal yardıma ihtiyaç duymadan geçinebileceği finansal kaynaklara sahip olması

• Kişinin son beş yılda herhangi bir suçtan mahkum edilmemiş olması ve askıda bulunan cezai bir prosedürünün bulunmaması

• Son iki yılda sosyal yardım alınmamış olması

• Oturum iznini feshetmek veya kişinin ihracı için bir sebep bulunmaması

Kalıcı Oturma İzni İle Lihtenştayn Vatandaşlığı Alınabilir Mi?