Liseli Mucitler Ödüllendirildi

GTÜ Prof. Dr. Ahmet Ayhan Spor Salonunda üç gün boyunca sergilenen ve jüri tarafından değerlendirilen 100 proje önceki gün gerçekleştirilen ödül töreni ile sahiplerini buldu. Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) ev sahipliğinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu(TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından 48. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul Asya Bölge Yarışması yapıldı. Yarışma ödül törenine Kocaeli Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Cemil Kuyu, TÜBİTAK Asya Bölge Koordinatörü Prof. Dr. İsmail Ekmekçi, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, İstanbul Ticaret Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Erdinç Öztürk, GTÜ öğretim üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, lise öğretmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Uygulamalı bilim alanlarında öğrencileri araştırmaya teşvik etmek ve proje kültürünü kazanmalarını amaçlayan proje yarışmasında öğrenciler 12 alanda projelerini jürilere sundular. Jüri tarafından değerlendirmelerin ardından ödül töreni gerçekleştirildi. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Yard. Doç. Dr. Erdinç Öztürk, TÜBİTAK Asya Bölge Koordinatörü Prof. Dr. İsmail Ekmekçi selamlama konuşmalarını yaptılar.

ÖĞRENCİLER HEYECANLANDIRDI

Ödül töreninde katılımcılara hitap eden GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün böyle değerli ve anlamlı bir yarışmaya ev sahibi olmaktan dolayı büyük heyecan duyduklarını belirtti. Görgün konuşmasında, “Bu yarışma bir yarışmanın çok ötesinde biz GTÜ olarak bilimsel ve araştırma odaklı bir etkinliğin içinde buluna bilmek için proaktif bir rol alarak TÜBİTAK yetkililerinden üniversitemizde düzenlenmesini istedik ve dört gündür üniversitemizde sizlere ev sahipliği yaptık. Her gün stantları ziyaret ederek öğrencilerimizin projelerini dinledim. Projelerin özü, gençlerin yüzlerindeki kıvılcım, öğretmenlerimizin şefkatli yaklaşımı, geleceğe yönelik beni biraz daha heyecanlandırdı ve motive etti. Biz üniversiteler olarak yetişmiş, kendini seven, teknolojiyi, bilimi seven, kendini yenilemeyi hedef alan, inovatif yaklaşımla hayatını sürdürmeyi hedefleyen gençleri üniversitemize heyecanla bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

BİLGİYİ ÜRETECEĞİZ

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ise, “Böylesi anlamlı bir günde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sizleri Gebze Teknik Üniversitemizde ağırlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Sizler Türkiye’nin gücüsünüz. Sizler bu büyük ülkeyi, milleti, aydınlık ve gelecek yarınlara taşıyacak beyin gücüsünüz. Bu ülkenin her alanda dünya üzerindeki her türlü iddiasını ve güvenini pekiştiren zenginliklerisiniz. Çünkü kalkınmanın hem konusu, hem de sağlayıcısının insan olduğuna inanıyoruz. Bu ülkenin gençlerinin artık dünyayı değiştirecek başarılara, buluşlara imza atması gerekmektedir. Geçtiğimiz yıl bu salonda ülkemizin yüz akı ve Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar hocamız vardı. Bilim alanında çığır açan hocamız sizin gibi gençlere seslendi. Başarısının öncelikle bu ülkenin vatandaşı olmasına ve sonrada çalışmasına bağlı olduğunu vurguladı. Sizler bu salonda bilgi ve birikiminizin gücüyle Aziz Sancar olmak ve her biriniz alanında dünyanın gelişimine yön verecek birer birey olmak zorundasınız. Genç kuşağımız bilgiyi tüketen değil, üreten olmalıdır.” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi.



DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER

BİYOLOJİ alanında KOCAELİ TÜRK EĞİTİM VAKFI ÖZEL İNANÇ TÜRKEŞ LİSESİ öğrencileri HAZAL SABİHA ERGELEN, HATİCE ECE ÖZ "POLYESTER POLİÜRETANIN BİR ENDEFİTİK FUNGUS TÜRÜ OLAN PLEUROTUS OSTREATUS İLE BİYODEGREDASYONU" projeleri ve İSTANBUL ÖZEL KÜÇÜK PRENS LİSESİ öğrencileri EZGİ ULUSOY, MELİS DOĞRUSÖZ "SU EKOSİSTEMLERİNDE BULUNAN AĞIR METALLERİN POLİSAKKARİTLER TARAFINDAN ABSORBLANDIĞINI SNELL YAŞASI VE IŞIK ŞİDDETİ ÖLÇÜMÜYLE GÖSTERİLMESİ" projeleri ile

COĞRAFYA alanında İSTANBUL ÇAVUŞBAŞI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ öğrencileri SEVİM ÇELİK, KADER ASİ "YOLA ÇIK YOL AÇIK" projeleri ile DEĞERLER EĞİTİMİ alanında KOCAELİ KANUNİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ öğrencileri BEYZA UYSAN, LUÇİN DEMİRER "OKUL MALZEMELERİNİN KORUNMASINDA DİNİ VE MİLLİ DEĞERLERİN GÜCÜ" projeleri ile FİZİK alanında İSTANBUL KARTAL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ öğrencileri İLHAMİ OSMAN KARAKURT, FATİH UÇAR "EPİLEPSİ HASTASI BİREYLER İÇİN KRİZ ANI TESPİTİ YAPAN UYARI SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLİP PROTOTİPİNİN ÜRETİLMESİ" projeleri ve İSTANBUL ÖZEL ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ öğrencileri EGE GÜNGÖR ÖNAL, ADRİAN KELEŞOĞLU "SİSTİN VE KALSİYUM OKSALAT BÖBREK TAŞI ÖRNEKLERİNİN DİELEKTRİK SABİTLERİNİN MİKRODALGA ANALİZİ YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ" projeleri ile

KİMYA alanında KOCAELİ ÖZEL ENKA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ öğrencileri ECE BEGÜM ÇAKICI, BERZAH ÇUBUKÇUOĞLU "HEM GÜNEŞTEN KORUNUN HEM D VİTAMİNİ SENTEZLEYİN" projeleri ve SAKARYA ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LİSESİ öğrencileri ALPEREN ÇAKTI, REYHAN NUR ÇİV "DIŞ CEPHE BOYALARININ SICAKLIĞA BAĞLI RENK DEĞİŞTİRMESİ SAĞLANARAK, 30 0C VE ÜZERİ SICAKLIKLARDA ENERJİ TASARRUFUNDA KULLANILMASI" projeleri ile KODLAMA alanında İSTANBUL KARTAL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ öğrencisi MUSA SADIK ÜNAL "ROBOTİK EL SİSTEMİNİN ÜÇ BOYUTLU EL HAREKETLERİ İLE ONLİNE SİSTEM ÜZERİNDEN KONTROLÜ - TELETOUCH" projesi ile MATEMATİK alanında İSTANBUL KARTAL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ öğrencileri ZEYNEP ZULAL KARAKAŞ, VİLDAN BAŞ "DOĞRUSAL PROGRAMLAMA KULLANILARAK TARIM ALANLARI İÇİN MAKSİMUM KâR MODELİNİN OLUŞTURULMASI VE ÇÖZÜMLENMESİ, KONYA ÖRNEĞİ" projeleri ile ve İSTANBUL ÖZEL EYÜBOĞLU FEN LİSESİ öğrencileri KAAN CAN, EGE FAKI "MUTLAK DEĞERLİ DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLERDEKİ SAKLI ÖRÜNTÜ" projeleri ile

PSİKOLOJİ alanında İSTANBUL BİLİM VE SANAT MERKEZİ öğrencileri GÜL DENİZ AKSOY, AŞKIM BURÇE TUNAY "ÜSTÜN ZEKALI VE YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN İNTERNET VE OYUN BAĞIMLILIĞI İLE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ" projeleri ile SOSYOLOJİ alanında SAKARYA KARASU ANADOLU LİSESİ öğrencisi ZEHRA NUR GENÇ "İRAN'DAKİ TÜRK GÖÇMENLERİN KÜLTÜRLEŞME TUTUMLARI VE SOSYAL KİMLİK ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA" projesi ile ve SAKARYA CEMİL MERİÇ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ öğrencileri MİRAY ÇOBAN, BEYZANUR ASLAN "FARKLI ETNİK KÖKENLER VE CENAZE RİTÜELLERİNİN SOSYOLOJİK ANALİZİ ( SAKARYA ÖRNEKLEMİ)" projeleri ile TARİH alanında İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ öğrencileri ZEYNEP COŞAR, SEMANUR BAŞER "İSTANBUL'UN UNUTULAN VE KADERİNE TERK EDİLEN TARİHİ ÇEŞMELERİ" projeleri ile