GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

LİSELİLER GTÜ'de YARIŞIYOR !

TÜBİTAK 48. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul Asya Bölge Yarışması Gebze Teknik Üniversitesi'nin ev sahipliğinde başladı.

LİSELİLER GTÜ'de YARIŞIYOR !

28 Mart 2017 Salı 10:12


Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu(TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen uygulamalı bilim alanlarında öğrencileri araştırmaya teşvik etmek ve proje kültürünü kazanmalarını amaçlayan 48.Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul Asya Bölge Yarışması açılışı töreni yapıldı. Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Prof. Dr. Ahmet Ayhan Spor Salonunda GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün ve TÜBİTAK İstanbul Asya Bölge Koordinatörü Prof. Dr. İsmail Ekmekçi'nin açılış kurdelasını kesmesi ile başlayan yarışmada 4 gün boyunca öğrenciler  projelerini hem değerlendirme komitesine hem de ziyaretçilere sunacak. 12 ayrı bölgede tüm yurt çapında aynı anda düzenlenen proje yarışmaları 12 alanda yapılıyor. Yarışmaya  İstanbul Asya Bölgesinde bu sene toplam 600; bütün Türkiye çapında ise 13940 proje sunuldu. 100 projenin değerlendirileceği 48.Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul Asya Bölge Yarışması sergisi tüm okullara ve vatandaşlara açık olacak. 
GTÜ EV SAHİBİ 
30 Mart Perşembe günü ödül törenin gerçekleştirileceği yarışmanın açılışında konuşan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün üniversitede bu yarışma dolayısı ile genç projecileri ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Görgün ,”GTÜ kurulduğundan bugüne projeye, projeciliğe önem veren bir üniversitedir. TÜBİTAK’ın düzenlediği bu anlamadaki ikinci yarışmaya ev sahipliği yapmanın kıvancını yaşıyoruz. Geçtiğimiz yaz Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışmasına da ev sahipliği yaptık. Bugün yine 48. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında yine birlikteyiz. Bu yarışmaların siz gençlere araştırmayı, bilimi ve teknolojiyi sevdireceğini inanıyorum. Ziyaret ettiğim projeler beni çok heyecanlandırdı. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Teknolojinin, bilimin ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı. TÜBİTAK İstanbul Asya Bölge Koordinatörü Prof. Dr. İsmail Ekmekçi ise İstanbul Asya Bölgesi, Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli illerinden finale kalan 100 projenin değerlendirmesinin yapılacağını belirtti. Ekmekçi “Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.  Bugün açılışını yaptığımız yarışmamızda ev sahipliği yapan Gebze Teknik Üniversitesin de sağladığı imkânlardan dolayı Rektörümüze ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi.   



  

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliDilovasıDaricaDerinceşekerpınarİzmitHaberWebHerekeBallıkayaMuallim KöyTatlıkuyuGTÜ
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çalışanlar müjde geldi, Çalışanlar müjde geldi,
Kocaeli'de İntihar Girişimi Kocaeli'de İntihar Girişimi
YAVİLOĞLU GEBZE'DE KONUŞTU YAVİLOĞLU GEBZE'DE KONUŞTU
Çakır, Çayırova da “Evet” istedi Çakır, Çayırova da “Evet” istedi
Karaosmanoğlu, “Ülke büyürse firmalarımız da büyür” Karaosmanoğlu, “Ülke büyürse firmalarımız...
Bakan Işık, esnafla buluştu Bakan Işık, esnafla buluştu
Yukarı Çık

Çalışanlar müjde geldi,
Çalışanlar müjde geldi, referandumdan sonra...

Haberi Oku