Mahalle halklarına afetlerde alınabilecek tedbirler anlatılıyor

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi start aldı. Proje kapsamında mahalle halkının ilk eğitimi İzmit Plaj Yolu Cumhuriyet Mahallesi’nde gerçekleştirildi. SGK İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan eğitimde mahalle halkına afet eğitimi verildi. Projeyle vatandaşlara mahalle mahalle eğitimler düzenlenerek, depreme hazırlık bilinci oluşturulacak.

PROGRAMA KATILANLAR

Cumhuriyet Mahallesi’nde düzenlenen ilk eğitime Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler, Zemin ve Deprem İnceleme Şube Müdürü Mustafa Cevher, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Salim Tekoğul, Planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdürü Nurten Gümüş, Eğitim Şube Müdürü Selim Biçer, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nurettin Nacar, Kocaeli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cengiz Kurtuluş,

Doç. Dr. Esma Buluş Kırıkkaya, Doç. Dr. Fadime Sertçelik, Doç. Dr. İbrahim Sertçelik ve Yrd. Doç. Dr. Serpil Gerdan, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mustafa Yaman, 75.Yıl İlk ve Ortaokulu Müdürü Tamer Terzi ile mahalle halkı katıldı.

İLK 72 SAAT ÖNEMLİ

Prof. Dr. Cengiz kurtuluş eğitimdeki konuşmasında, “Afet zararlarını ancak eğitimle azaltabiliriz. Projenin amacı kursa katılan kursiyerlerin afet anında yapacakları davranışları öğrenmeleri ve bunun üzerinden toplumu afetlere daha dirençli bir biçimde hazırlamasıdır” dedi. Projeyi halka inmenin en önemli adımı olarak niteleyen AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul da, “Afetlerde ilk 72 saatte herkes kendi kendine yeterliliğini geliştirmeli. Bunu öğrenmeliyiz. Nasıl davranacağımızı bilmemiz gerekir. Yardım kuruluşları ilk anda asla kimseye yardım edemez. Evimizde deprem tedbirlerini almalıyız” şeklinde konuştu. Yrd. Doç. Dr. Serpil Gerdan, mahalle tehlike analizi eğitimi verdi. Eğitimde afet yönetimi hakkında bilgiler aktardı.





RİSK YÖNETİMİNE GEÇİŞ

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler de konuşmasında şunları söyledi; “Projenin genel hedefi, toplumda afet bilinci kültürünü oluşturmaktır. Bunu yapabilmenin en iyi yolu da halkın yerel tehlike, riskler ve afet konusunda bilinçlenmesi, tehlike ve risklere karşı önlemlerin alınması, afet yönetim sistemine halkın paydaş olarak katılımının sağlanmasıdır. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde yaşanan acı tecrübeler ve afet yönetimi alanındaki uluslararası gelişmelerin ışığında dünyada olduğu gibi ülkemizde de geleneksel yara sarma modeli olan kriz yönetiminden risk yönetimine geçiş için çalışılmakta olunup, AFAD’ın kurulması ile birlikte 2009 yılından itibaren hazırlık ve zarar azaltma odaklı risk yönetimi geçiş sağlanmıştır.

AFETLERE HAZIRLIK HERKESİN SORUMLULUĞU

Afetlere hazırlık için yapılacak bir çok çalışma vardır ama bu çalışmalar asla tek bir kurum, kuruluş yada kişi veya makam tarafından yapılamaz. Afetlere hazırlıkta başarı için tüm paydaşların ve toplumun içinde bulunduğu bir ekip çalışması şarttır. Afetlere hazırlık toplumun tüm kurum ve kuruluşları ile imkan ve kaynaklarının ortak amaç doğrultusunda kullanımı gerekmektedir. Bu nedenle afetlere hazırlık; yerel yönetimlerin, merkezi yönetimin, özel sektörün, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve bireylerin, yani toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğundadır. Bu sorumluluğun bilicinde olarak hazırlanan Kocaeli Mahalle Halkı Afetler Hazırlık Eğitim Projesiyle mahalle gönüllülerine bir dizi eğitim verilecek.”

MAHALLE HALKINA 2 GÜN EĞİTİM

Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi kapsamında İzmit İlçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde Mahalle Afet Gönüllülerine 2 gün süren afet eğitimleri verildi. Mahalle muhtarı, imam, öğretmenler ve kanaat önderlerinden oluşan bilinçli gönüllüler toplum temsilcileri durumundalar. Toplum temsilcileri olası bir afet durumunda, yardımların en çabuk ve doğru şekilde ulaştırılması, kayıp kişilerin tespiti için en kısa sürede iletişime geçilebilecek kesimlerdir. Çünkü bu kişiler yaşadıkları bölgeyi en iyi tanıyan ve yerel halka en yakın ilişkilere sahip kişilerdir. Her biri bulundukları sosyal çevre içerisinde söz sahibidir. Rol model olarak yönlendirici etkileri vardır. Yerel projelerin tabana yayılma sürecinde en kolay ve en hızlı çalışabilecek gruplar olarak gösteriliyor.

RİSKLER KALDIRILMALI

Mahalle gönüllülerine afet öncesi, sırası ve sonrasında bilinmesi ve yapılması gerekenlerle ilgili eğitimler veriliyor. Afet öncesi için hazırlık ve zarar azaltma eğitimleri verilerek, Gözlemsel Mahalle Tehlike Analizi ve yapısal olmayan risklerin azaltılması ile ilgili uygulamalar yapılacak. Proje kapsamında hazırlanan Güvenli Yaşam Odası ile toplumda depreme karşı yapısal olmayan risklerin azaltılması konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Olası bir deprem anında evimizde, işyerimizde, okulda, hastanede veya alışveriş merkezi içinde bulunulabilir. Bulunulan yer neresi olursa olsun, bulunulan yapı depreme ne kadar dayanıklı olursa olsun, kaçınılmaz olan gerçek yapısal olmayan elemanlardan kaynaklanabilecek risklerle karşılaşabilme ihtimali son derece yüksek.

YAPISAL OLMAYAN RİSKLER AZALTILMALI

Daha önce yapılan çalışmalarda 1999 Marmara Depremi’ndeki yaralanmaların %50’si ve ölümlerin %3’ünün yapısal olmayan elemanlardan kaynaklandığı görülmüştür. Yani sadece evlerdeki elbise dolapları, vitrinleri, büyük beyaz eşyaları veya büyük elektronik cihazları basit yöntemlerle sabitlemekle deprem sonrası yaralanmaların %50’sini ve ölümlerin %3’ünü azaltılabiliyor. Deprem sonrası karşılaşılabilecek olası afet zararlarını azaltmada, deprem öncesi yapılacak hazırlıkların en kolayı ve en kazançlısı yapısal olmayan risklerin azaltılmasıdır.

GÜVENLİ YAŞAM ODASI

Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi kapsamında Güvenli Yaşam Odası, projenin uygulandığı mahallelerde sergileniyor. Bu örnek çalışmayla depreme karşı yapısal olmayan risklerin azaltılmasına yönelik toplumda farkındalık oluşturulması doğrultasında değerli adımlar atılacak olup, güvenli yaşam odasını ziyaret edenlerin bilgi ve tutumlarında önemli derecede olumlu değişiklikler olması beklenmektedir. Proje kapsamında evindeki eşyalarını sabitlemek isteyip de imkanı ve kabiliyeti olmayan vatandaşların istemeleri halinde evlerindeki eşyaları ücretsiz olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sabitlenecek.

ÇOCUKLARA YÖNELİK DEPREM TEHLİKE AVI

Güvenli Yaşam Odasının dış cephesi yapısal olmayan risklerle ilgili genel bilgiler ve sabitleme yöntemlerine ait görsellerle giydirilmiş olup, içerisinde yer alan plazma televizyon aracılığıyla da sabitleme teknikleri ile ilgili video görselleriyle desteklendi. Oda içerinde ise doğru sabitlenmiş eşyalar ve sabitlenmemiş eşyalardan kaynaklı riskler gösteriliyor. Özellikle çocuklara yönelik deprem tehlike avı uygulaması yaptırılarak ve ödüller verilerek depreme karşı yapısal olmayan risklerin azaltılması bilinci yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Afet sırası ve sonrası için ise Temel Afet Bilinci, Yangın, İlkyardım, KBRN, Hafif Arama Kurtarma ve psikolojik ilkyardım eğitimleri verilerek, mahalle halkının afetlere karşı bilinçlendirilmesi sağlanıyor.