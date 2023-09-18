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Mehtap turuyla stres attılar

Darıca Belediyesi personellerine yönelik mehtap turu etkinliği düzenlendi. Tura katılan personeller eğlenceli bir gün geçirdi.

Mehtap turuyla stres attılar

18 Eylül 2023 Pazartesi 10:29

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın talimatı ile personellerin keyifli bir gün geçirip, stres atabilmeleri için tekne ile mehtap turu etkinliği düzenlendi. Etkinliğe başkan yardımcıları, amirler ve müdürler başta olmak üzere çok sayıda personel ve onların aileleri katıldı. Maskotların da yer aldığı etkinlikte, teknede müzik eşliğinde şarkılar söylendi, oyunlar oynandı. Stres atan personeller, bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Darıca Belediyesi Başkan Yardımcısı Cüneyt Şentürk, "Bir araya gelmek, birbirimizi tanımak, ailelerimizin birbirini tanıması amacıyla düzenlenmiş bir organizasyon. İnsan kaynaklarına çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir organizasyon oldu. Uzun yıllar Darıca Belediyemize hizmet etmiş ve edecek kişilerin aileleriyle birlikte uzun ve sağlıklı yıllar geçirmeyi Rabbimden temenni ediyorum" dedi.

Organizasyonda arkadaşlarıyla birlikte keyifli zaman geçiren personel Hacer Gürenç, "Güzel düşünülmüş bir organizasyon. Çalışanlar ve aileleri için bu etkinliklerin devamını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Doyasıya eğlendiklerini dile getiren Güleser ve Şevki Trabzon çifti ise unutulmaz bir gün yaşadıklarını belirtti. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın güzel bir jest yaptığını ifade eden İhsan Özdağlı da, "Güzel vakit geçirdik, kaynaştık. Moral ve motivasyonumuz arttı. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Personel açısından güzel bir etkinlik oldu. Bu etkinliklerin devamının gelmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.



İHA
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