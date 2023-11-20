MEVLANA VE ŞEMSİ TEBRİZİ BELGESELİ ÇEKİYORUZ





Mevlana’nın Vefatının 750. Yıl dönümü dolayısı ile cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 2023 Mevlana yılı ilan edildi. Mevlana’nın Vefatının 750. Yıl dönümü dolayısı ile cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 2023 Mevlana yılı ilan edildi.

Avrasya Gazeteciler Derneği olarak biz de İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü PRODES işbirliği

İke sosyal sorumluluk projesi hazırlayarak Mevlana ve Şems’i Tebrizi belgeseli çekerek ulusal ve bölgesel tv kanallarında İlim Kültür Tarih Araştırmaları Kültür Hizmeti olarak yayınlamak için çalışma yapıyoruz.

MEVLANA'nın dünyaya geldiği Belh kentine giderek MEVLANA'nın doğduğu evde çektiğimiz belgeseli sizlerle paylaşıyoruz.

Yeni hazırlayacağımız belgeselde Mevlana’nın ata memleketi dünyaya geldiği Afganistan’ın Mezarı Şerif bölgesi tarihi Belh kentindeki Mevlana’nın dünyaya geldiği yıkılmakta olan evini son durumunu gündeme getireceğiz.







Belgeselin ikinci bölümünde Mevlana’nın hocası İran’ın Güney Azerbaycan bölgesinin merkezi Tebriz'li Azerbaycan türkü Tebriz’in güneşi Şems’i Tebriziyi anlatacağız.

BELGESELCİLİKDE 30 Yıl

30 yıldan beri Devri Alem adı ile hazırladığımız belgeseller büyük ilgi görüyor. Başta TGRT Belgesel TV'de 12 yıldan beri her gün yayınlanan devri alem belgesel programımızı İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi

kültür hizmeti olarak bir çok TV kanalına gönderiyor, sosyal medyada yayınlıyoruz.

12 yıldan beri TGRT Belgesel TV'de her gün sabah 07, gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan devri alem belgesellerimizi

ve

web tv kanalından da izleyebilir

ve







da belgeselcinin not defteri köşemizde 38 yıldan beri yayınlanan makalemiz de okuyabilir, görüş öneri ve yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.

MEVLANANIN HOCASI ŞEMSİ TEBRİZİNİN HEMŞEHRİSİ ŞAİR

MEVLANANIN HOCASI ŞEMSİ TEBRİZİ NİN MEMLEKETİ İRANIN TEBRİZ KENTİ GÜNEY AZERBAYCAN TÜRKÜ HAMİD AHMET ZADE

VE

CANLI YAYININ DA MEVLANA VE ŞEMSİ TEBRİZİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER VERDİ.

ŞİİR TADINDA CANLI BELGESEL SÖYLEŞİ

GEBZE GAZETESİNNDE DAHA ÖNCE YAYINLANAN CANLI MAKALE

İLİM KÜLTÜR TARİH ARAŞTIRMALARI MERKEZİ KÜTÜPHANEMİZE İRAN GÜNEY AZERBAYCAN TEBRİZLİ İKİ ÖNEMLİ ZİYARETÇİ İLE CANLI BELGESEL SÖYLEŞİ YAPTIK

2023 Mevlana yılı dolayısı ile







kütüphanemizi ziyaret eden Mevlana’nın hocası Tebriz'in güneşi Şems’i Tebriz’i nin hemşehrisi ziyaretçilerimiz kütüphanemize kitap hediye ettiler.

ZİYARET İLE İLGİLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM

TEBRİZLİ ZİYARETÇİLERİMİZ İLE İLGİLİ

DA YAYINLANAN CANLI HABER

İran Güney Azerbaycan bölgesinin kültür tarih ve sanat şehri Tebriz’den iki önemli misafirimi şair yazar ve gazeteci Hamit Ahmet zade eşi eğitimci yazar Rahime Muhammed’i Gebze gazetesi canlı yayınında Tebriz şehri ve Şemsi Tebriz’i ile ilgili canlı söyleşi gerçekleştirdik.



MEVLANANIN HOCASI ŞEMSİ TEBRİZİ

582 (1186) yılı civarında Tebriz’de doğdu. Adı Muhammed’dir Daha çok Şemseddin, Şemsü’l-hak ve’d-dîn, Şems, Şems-i Tebrîzî lakaplarıyla anılır. Babası Ali b. Melikdâd (Melik Dâvûd), ticaret maksadıyla Horasan’ın Bezer vilâyetinden Tebriz’e gelip yerleşen bir kumaş tüccarıdır. Devletşah, Şems’in İsmâilî dâîsi ve Hasan Sabbâh’ın halefi olan Kiyâ Büzürgümmîd’in neslinden Alamut valiliği yapmış Hâvend Celâleddin Nevmüselmân adlı bir zatın oğlu olduğuna dair bir rivayeti aktarır. Bu rivayete göre daha sonra Sünnîliği benimseyen Hâvend Celâleddin oğlunu ilim tahsili için gizlice Tebriz’e göndermiş, çok güzel bir çocuk olduğu için kötü kişilerin nazarından korumak amacıyla kadınlar arasında bulundurulan Şems bu sırada altın işlemeciliğini öğrenmiş ve Tebriz’de “zerdûz” lakabıyla meşhur olmuştur (GENİŞ BİLGİ ALMAK İÇİN KAYNAK:









ŞİİR TADINDA HAMİT AHMET ZADE İLE KÜLTÜR YOLCULUĞU

Aslen İran Tebrizli olan Hamit Ahmet Zade 20 yoldan beri Devri Alem belgesel programını izlediğini söyleyerek İstanbul'dan bizleri iki kez ziyaret etti. Şair, yazar ve gazetecilik de yapan Tebriz'de Şah Rıza Pehlevi'nin İran’dan kaçmasından sonra Tebriz'de Türkçe Yıldız gazetesini çıkardı. 7 kitap yazan, İran Güney Azerbaycanlı Hamit Ahmet Zade'nin Azerbaycan Karabağ'da yetişen Şuşa gülü şiirini anlattığı şiirle sizlerle baş başa bırakıyorum.

Ortak suk

Yazan. Hamit Ahmet Zade

İkimizin bir suçu var

yarı sende, yarı bende

kan Elenir gözümüzde

yağmur sende, karı bende

hicran delir bağrımızı

saz sızlader ağrımızı

yalan edir doğrumuzu

"bülbül" senden ,"harı" benden*

bir zamanlar harayımız

yıldızımız hem ayımız

günbüldardi sarayımız

sözü səndə, tarı bende

kuş konardı, kuş uçardı

kötü gün bizden kaçardı

bahçamızda gül açardı

alı sende, sarı bende

parçaladık sözümüzü

paraladık yurdumuzu

karaladık izimizi,

ahı sende zarı bende

gör ne olduk avara gor

halımızı hicrandan sor

ayrılığın sözüde zor

acı sende, narı bende

bən " Hemid"im,"saçıkara"

işim tüştü ahı zara

ağlar gözle diyur tara

Çiçək sende, Arı bende

Hamid Ahmedzade



*"Harı Bülbül" dünyada yalnız Karabağ'da biten bir gülün adıdır.

HAMİT AHMET ZADE DEN KAHRAMAN MARAŞ DEPREM ŞİİRİ

Şems’i tebrizinin hemşehrisi değerli şair yazar ve gazeteci devri alem belgesel programının 25 yıllık izleyicisi Hamit Ahmet Zade nin Kahramanmaraş depremi ile ilgili devri alem belgesel program izleyicileri için özel olarak yazdığı Deprem şiirini sizlerle paylaşarak yazımı noktalıyorum.





