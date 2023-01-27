Milletvekili adaylığına hazırlanan AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş'ten veda

Ellibeş: "En sıkıntılı dönemlerde bile halkın içinde olduk çünkü bu partiyi kuran milletin kendisiydi" - "Bugün itibariyle il başkanlığı görevimden affımı arz ve talep ediyorum"

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, 2023 seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak için görevinden affını talep ettiğini açıkladı. Ellibeş, "Genel merkezimizin tensipleriyle bugün itibariyle il başkanlığı görevimden affımı arz ve talep ediyorum" dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, 2023 seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak için görevinden affını talep ettiğini açıkladı. Bugün AK Parti İl Binası’nda yönetim kurulu ile bir araya gelen Ellibeş, yönetimine veda etti. Ellibeş’in istifasıyla birlikte İl Başkanvekili olarak Şahin Talus görevlendirildi. Mehmet Ellibeş'e konuşmasının ardından kendisine çiçek takdim edildi.

“En sıkıntılı dönemlerde bile halkın içinde olduk çünkü bu partiyi kuran milletin kendisiydi”

Veda konuşmasında en sıkıntılı dönemlerde bile halktan hiç kopmadıklarının altını çizen Mehmet Ellibeş, "Sayın Cumhurbaşkanımız, reisimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 24 Mayıs 2019 tarihinde Kocaeli gibi bir teşkilatın yükü omuzlarımıza teslim edildi. Teşkilatımızın her kademesindeki mensuplarıyla senkronize bir şekilde Kocaeli’deki görevimizi layıkıyla yapma gayretinde olduk. Görev yaptığımız sürenin önemli bir kısmı pandemiyle çakıştı. Biz de pandemi sürecini Kocaeli’de yaşadık hep beraber. Fakat çok şükür Kocaeli teşkilatları her zamanki gibi, pandemi şartlarında da olsa görevini aksatmadı. Yine ihtiyaç sahiplerimizin, esnafımızın yanında olduk. En sıkıntılı dönemlerde bile halkın içinde olduk çünkü bu partiyi kuran milletin kendisiydi. Bugün de baktığımızda Kocaeli’de yine en güçlü parti konumundayız. Sayın Cumhurbaşkanımıza olan destek eskisinden de daha güçlü bir şekilde devam ediyor. İnşallah 14 Mayıs’ta yapılması hedeflenen seçimlerden de geçmiş 15 senede olduğu gibi, Türkiye ortalamasının asgari 3 veya 5 kat üzerinde bir destekle Kocaeli halkının sandığa yansıyacak olan iradesi AK Parti, Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan olacaktır. Partimizin kurulduğu günden bugüne kadar Kocaeli teşkilatları Türkiye’ye hep örnek olmuş, hep ilk sıralarda olmuş. Bu yüzden işimiz çok zordu, çıta çok yüksekti. Bizden önceki siyasi büyüklerimizin ortaya koyduğu performans bizim açımızdan da çok zor bir performanstı. Genel merkezimizin tensipleriyle bugün itibariyle il başkanlığı görevimden affımı arz ve talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

İHA