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Mobil Eğitim Aracına Yabancı İlgisi

Yurt dışından gelen 50 kişilik bir heyet Çayırova Belediyesi Mobil Atık Getirme ve Gezici Eğitim aracını gezdi, yetkililerden bilgiler aldı.

Mobil Eğitim Aracına Yabancı İlgisi

21 Haziran 2022 Salı 17:34

Çayırova Belediyesi Mobil Atık Getirme  ve Gezici Eğitim aracı yabancı heyetin de ilgisini çekti. İlçeye sıfır atık belgesi alan Kocaeli’de birinci Türkiye’de 6. ilçe olan Çayırova Belediyesinin doğayla dost ve bilinçli nesiller yetiştirmek için hayata geçirdiği kısa adı EKOBÜS olan Mobil Atık Getirme Merkezi ve Eğitim Aracına olan ilgi devam ediyor. Sıfır atık çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Çayırova Belediyesi’nin 99 model otobüsten tasarladığı mobil eğitim aracını yurt dışından ilimize gelen 50 kişilik heyet inceledi. Çayırova Belediyesi birinci sınıf atık getirme merkezini ve eğitim otobüsünü gezen heyete Temizlik İşleri Müdürlüğü sıfır atık servisi yetkilileri bilgi verdi. Belediyenin sıfır atıkla ilgili yaptığı çalışmaları anlatan belediye yetkilileri, sıfır atık konusunda çocukları bilinçlendirmek ve çevre bilinci aşılamak amacıyla okullarda eğitim verdiklerini ifade ettiler. Anlatılanları tercüman aracılığıyla can kulağı ile dinleyen yabancı misafirler, içinde sahaf, müze, sıfır atıktan yapılmış ürünlerin bulunduğu otobüsü gezerek, yetkililerden bilgiler aldı. Eğitim otobüsünü beğenen ve örnek proje olduğunu ifade eden heyete belediye görevlileri çanta hediye etti.



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Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeZinnur BüyükgözTahir BüyükakınSeddar Yavuzçayırovaçayırova Belediyesi
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