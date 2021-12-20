Muharrem Sarıkaya ve Fatma Şahin’e Tarihi Görev ve Açık Mektup

Gazetecinin Gazeteciye Tokadı
Bir ananın haksızlığa sessizliği
Öfke patlamasının nedenleri
Gaziantep Büyükşehir belediye başkanı Fatma Şahin ile söyleşi yaparken kameramana kızıp tokat atan yıllatın gazetecisi Muharrem Sarıkaya’nın içinde bulunduğu ruh hali
Bu acı manzara karşısında devlet adamı ve siyasetçiden öte bir ana olan Fatma Şahinin sessizliği ve söyleşiye devam etmesi üzerinde durulması gereken çok önemli bir olay
Öfke Patlaması nın Nedeni
Toplumumuz bir öfke patlaması için de sabır unutuldu saygıdan eser yok. Saygının olmadığı yerde sevgide yetişmiyor.
2021 Dünya da sevgi nin sembolü Yunus ve saygının sembolü Hacıbektaş Veli yılının son günlerin de bu acı ve üzücü olayın yaşanması her bakımdan çok önemli
Bu acı olaydan devlet ve millet olarak ders çıkarıp sevgi ve saygıyı hakim kılalım
Bu gün insanlık Yunus Sevgisine Hacıbektaş ın saygısına muhtaç
Her şerden bir hayır çıkar düşüncesi ile özellikle Hacıbektaş doğumlu gazeteci Muharrem Sarıkaya ve Fatma Şahin bu acı olaydan ders çıkartıp sevgi ve saygı kampanyaları başlatmalı
Sarıkaya ve Şahin başta olmak üzere herkesi sevginin sembolü Yunus Emre sevgisi belgeselimizi izlemeye davet ediyorum
Hacı Bektaş Veli Belgeseli
Öfekinin Nedeni Yediklerimiz mi
Toplumdaki Öfke patlaması nın gerçek nedenleri İle ilgili devrimalem belgesel programlarınızı www.devrialem.tv yi İzmirden izleyen bir hanım efendi izleyicimiz hafta sonu telefonla beni aradı. uzun bir konuşma yaptık 70 yaşındaki hanım efendi sözlerine şöyle başladı.
“..İnsanlarınız genetiği değiştirilmiş israil tohumlarından üretilmiş GDO lu ürünler yedirilerek insani değerlerimiz yok ediliyor medyada aile içi şiddet haberleri ruh halimizi ve aile mutluluğunuzu bozdu sevgi ve saygıyı kayıp ettik ne olur ismail bey bu konular üzerine de belgesel programlar çekin..”
diye feryad ediyordu .
Üniversite den emekli olan yaşı yetmişe gelmiş bu hanım efendinin feryadı ve kendisi ile yaptığım söyleşiyi bir makale konusu yapacağım gerçekten çok önemli şeyler söyledi
TGC: Muharrem Sarıkaya’yı kınıyoruz
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya’nın İHA kameramanı Ahmet Demir’e tokat atmasını kınayan bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu görüşler yer aldı:
Basın da Sarıkaya ve Şahin Vakası
Gazeteci Muharrem Sarıkaya nın öfkesi
Bir ana olan Fatma şahinin sessizliği ile ilgili basın da ve sosyal medya da çok büyük tepkiler geldi olay gündemdeki yerini koruyor
Muharrem Sarıkaya Özür Diledi
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yaptığı programda ses teknikerine attığı tokatla gündeme gelen gazeteci Muharrem Sarıkaya bir anda sosyal medyanın gündeminde yer aldı.
Muharrem Sarıkaya nın 2021 yılı Dünya Hacıbektaş yılı olarak ilan edilen “Eline Beline ve Diline Sahip ..” ol diyen Anadolu’nun tuh mimarlarından Hacıbektaş Veli’nin türbesinin bulunduğu Nevşehir Hacıbektaş doğumlu.
Toplumumuz her bakımdan Yunus Emre ve Hacıbektaş velilerin sevgi saygı ve hoş görüşüne muhtaç.
Muharrem Sarıkaya 1961 yılında Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde dünyaya geldi. Annesinin adı Fitnat babasının adı ise İbrahim Sarıkaya’dır. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olan Sarıkaya, Ankara’da Barış Gazetesi’nde mesleğe ilk adımını attı.
Daha sonrasında Hürriyet Gazetesi Ankara temsilciliğinde görev alan Sarıkaya buradan da Sabah Gazetesi’ne transfer oldu. 18 Haziran 2009 tarihinde Çiğdem Toker’in istifasıyla Habertürk TV kanalında görev almaya başladı.
1 Nisan 2020 tarihinde Ciner Medya’nın Ankara temsilcisi oldu. Mehtap Sarıkaya ile evli olan Muharrem Sarıkaya’nın Can Sarıkaya adında bir de oğlu vardır.
Fatma Şahin ve Muharrem Sarıkaya Tarihi Görev
Artık olan oldu yılların deneyimli gazetecisi Muharrem Sarıkaya eline sahip çıkamadı bir anlık öfkesine yenildi.
Bir ana olan yiğit ve Mert insanlar diyarı Gaziantep’in başkanı deneyimli siyasetçi Fatma Şahin hanım efendi haksızlık karşısında sustu .
Fatma Şahin ve Muharrem Sarıkayalar kolay yetişmedi ve bundan sonrada yetişmez 46 yıllık gazeteci ve belgeselci olarak Muharrem bey ve Fatma hanıma bundan sonra tarihi görev düşüyor . Bu iki isim toplumda öfkeyi azaltacak faaliyetler yapmalı sevgi , saygı kampanyaları düzenlemeli. Kendilerini bundan sonra sevgi ve saygıya adamalılar.
Dünya Yunus Emre ve Hacıbektaş Veli yılı ilan edilen 2021 yılı sona ermeden Gaziantep de •..Öfke ve Nefrete son, Sevgi ve Saygı kampanyası ..” adı ile bir canlı yayın programı organize ederek tokatşıp ana şefkati görmeyen gazeteciden özür dileyip Yunus sevgisi ve Hacıbektaş Veli saygısı kampanyası başlatmalı.
Gelin tanış olalım
İşi kolay kılalım
Sevelim sevilelim
Dünya kimseye kalmaz