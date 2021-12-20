Muharrem Sarıkaya ve Fatma Şahin’e Tarihi Görev ve Açık Mektup

Gazetecinin Gazeteciye Tokadı

Bir ananın haksızlığa sessizliği

Öfke patlamasının nedenleri

Gaziantep Büyükşehir belediye başkanı Fatma Şahin ile söyleşi yaparken kameramana kızıp tokat atan yıllatın gazetecisi Muharrem Sarıkaya’nın içinde bulunduğu ruh hali

Bu acı manzara karşısında devlet adamı ve siyasetçiden öte bir ana olan Fatma Şahinin sessizliği ve söyleşiye devam etmesi üzerinde durulması gereken çok önemli bir olay

Öfke Patlaması nın Nedeni

Toplumumuz bir öfke patlaması için de sabır unutuldu saygıdan eser yok. Saygının olmadığı yerde sevgide yetişmiyor.

2021 Dünya da sevgi nin sembolü Yunus ve saygının sembolü Hacıbektaş Veli yılının son günlerin de bu acı ve üzücü olayın yaşanması her bakımdan çok önemli

Bu acı olaydan devlet ve millet olarak ders çıkarıp sevgi ve saygıyı hakim kılalım

Bu gün insanlık Yunus Sevgisine Hacıbektaş ın saygısına muhtaç

Her şerden bir hayır çıkar düşüncesi ile özellikle Hacıbektaş doğumlu gazeteci Muharrem Sarıkaya ve Fatma Şahin bu acı olaydan ders çıkartıp sevgi ve saygı kampanyaları başlatmalı