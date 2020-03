MÜSİAD Gebze 1. Şube Çalıştayı ve Ailelerle dinlenme Programı gerçekleştirdi.

Afyon’da gerçekleştirilen ve iki gün süren programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar ÇAKMAK, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Faruk İbrahim ÖZBEK, GEBZE Başkanı Serkan BEYAZ, MÜSİAD Afyon Başkanı Ahmet Karakol ile Afyon Yönetim Kurulu Üyeleri ve MÜSİAD GEBZE Üyeleri ve aileleriyle birlikte katıldı.

Toplantıda MÜSİAD GEBZE Şubesinin 2019 yılı içerisinde gerçekleştirmiş olduğu programlar, konferanslar, etkinlikler, projeler masaya yatırılıp, görüşüldü. Bunun yanı sıra geride bırakılan bir senenin değerlendirilmesi yapılırken önümüzdeki seneden beklentiler ve önerilerde dile getirildi.

Serkan BEYAZ Konuşmasıyla Program Başladı.

Programın açılış ve selamlama konuşmasını yapan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) GEBZE Başkanı Serkan BEYAZ; “Bu yıl ilkini düzenlediğimiz Aile dinlenme ve MÜSİAD GEBZE çalıştay kampımızın asıl amacı; Üyelerimizin ve ailelerimizin birbirleri ile kaynaşmasını sağlama, Üyelerimizin görüş ve önerilerini dinleyip önümüzdeki günlerde yapacağımız çalışmalar için yol haritasını çizerek, yeni dönemin inşası, kardeşliğimizin ve beraberliğimizin ihyası için emin adımlarla yol kat etmektir.

Hepimizin bildiği üzere MÜSİAD; sadece bir iş adamları derneği değildir. Bugüne kadar düzenlediğimiz bütün organizasyonlar, hazırladığımız raporlar, savunduğumuz fikirler ve inandığımız değerler bunun en büyük ve en açık göstergesidir.

MÜSİAD’ın “Yüksek ahlak – Yüksek Teknoloji” düsturunun, bugünlere ışık tutan vizyonuna binaen ne kadar önemli olduğunu anlamak güç değil.

Bugün yurt içinde 89 noktada.

Yurt dışında 95 ülkede 225 noktada sube ve temsilcilikleri ile 60.000 e yakın işletme yi temsil eden,1.800.000 kişiye istihdam sağlayan Uluslararası bir sermaye platformu dur.

MÜSİAD Gebze Şubesi olarak; dün nasılsa, yarın da hiç bir ayrım yapmadan, ilimiz ve ülkemiz yararına her işte, herkesle, ekonomik ve sosyal ilişkiler kurmaya devam edeceğiz. Bununla da yetinmeyip, iş yaptığımız her alanda ilimizin vizyonunu geliştirecek sosyo-ekonomik etkileşimlerle, ilimize ve ülkemize toplumsal katkılar sağlayacağız.

Genel merkezimizdeki tazelenme sürecini Gebze şubemizde başlattık.

Şubemiz de bir tadilat süreci başlattık. Üyelerimizin şubemizden daha fazla istifade etmeleri için

150 kişilik bir eğitim seminer toplantı salonu oluşturduk.

İnşallah bu dönem 15 günlük ve aylık olmak üzere eğitim ve faaliyet planı oluşturduk.

Bunun startını 3 Nisan'da Kurucu Genel Başkanımiz Erol Yarar Bey'le başlatıyoruz.

Diplomatik ilişkiler komitemiz ile Haziran ayı gibi Gebze’miz de uluslararası bir program yapacağız.12 ülkenin Büyükelçisini Gebze bölgemizde ağırlayacağız.

Yeni dönemde siz kıymetli üyelerimizin MÜSİAD GEBZE çalışmalarında daha aktif olmanızı istiyoruz.

Kurduğumuz ve kuracağımız komitelerde aktif görev almanız gücümüze güç katacaktır.” dedi.

MÜSİAD GEBZE başkanı Serkan BEYAZ’ın selamlama konuşmasının ardından MÜSİAD Afyon başkanı Ahmet KARAKOL ve MÜSİAD Genel Merkez Yönetim kurulu üyesi Faruk İbrahim ÖZBEK MÜSİAD Genel merkezimizin faaliyetleri ve Tazelenme süreci hakkında bilgiler sundu.

MÜSİAD GEBZE 1.Şube Çalıştayı ve ailelerle dinlenme programı onur konuğu olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak “ Kocaeli büyükşehir belediye başkanı Tahir Büyükakın’ın selamlarını ileterek sözlerine şöyle devam etti.

Bende içinizden birisiyim, MÜSİAD ailesinin bir üyesi olarak, sizlerin yaptığı çalışmalar ülkemiz açısından bizleri gururlandırıyor

Gönül belediyeciliğinin gereği olan her güzel oluşuma katkı yapmak, bizlerin görevi, bizler iş adamlarımızın ve halkımızın her an yanında olmaya gayret gösteriyoruz. İnşallah yapacağınız projelerde de her zaman yanınızda olmaya özen göstereceğiz. Dünyada savaşların artık ekonomiyle yapıldığını belirten Çakmak, onun için yatırım yapan her iş adamımız bizler için çok değerli, yatırım yapan her kurumumuzun her zaman yanında olacağız diyerek, kendisinin 1. Şube Çalıştayı ve üyeler arası dinlenme programına davet edilmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu söyleyerek, MÜSİAD Gebze ailesine teşekkür etti.’

Akabinde üyeler kendilerini tanıtarak şube çalıştayına katkıda bulundu.

8 Mart Dünya kadınlar günü münasebetiyle Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanı Yaşar ÇAKMAK, Şube başkanımız Serkan BEYAZ, GençMÜSİAD Başkanımız Ömer Faruk Uysal ve üyelerimiz tarafından üye eşlerine karanfil takdim edildi.

2 günlük program hediye takdimleri ve aile fotoğrafı ardından sona erdi.