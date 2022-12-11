NİĞDE SENİ ÇAĞIRIYOR

Niğde tarihi çok eski zamanlara dayanan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan bir şehir. Niğde; Friglere, Hititlere, Perslere, Romalılara, Beyliklere, Selçuklulara ve Osmanlılara ev sahipliği yapmıştır.

Niğde coğrafi olarak Türkiye haritasının ortasında az da olsa güneyinde bulunur. Niğde’de elma, kayısı, armut, kiraz, üzüm, patates, buğday, nohut, kuru fasulye, şeker pancarı kısacası her çeşit tarım ürününü bulabilirsiniz.

Niğde etrafı dağlarla çevrili efsanelerin geçtiği şehirleri andıran yerleşim yeridir. Doğuda Aladağlar, güneyde Bolkar Dağları, kuzeyde Melendiz Dağları ve güneybatıda Hasan Dağı yer almaktadır.

Niğde’yi güneybatıdan başlayım anlatmaya: Hasan Dağı, Persler tarafından kutsal sayılan bir dağ. Hasan Dağı eteğinde Altunhisar, Keçikalesi, Yeşilyurt, Karanlıkdere, Ulukışla, Balcı… gibi içerisinde tarihi yerler barındıran yerleşim birimleri vardır. Mesela Keçikale Beldesinde, Roma devrinden kalma devasa bir kale bulunmaktadır. Kale çok yüksek bir yerde kurulmuş olup Aksaray’ı Niğde’ye bağlayan yolu kontrol eden bir noktadadır. Altunhisar Belediyesinde ise İpek Yolu üzerinde kurulmuş han ve köprü vardır. Yeşilyurt köyünde de Yunan Haç mimarili Niğde’nin en eski tarihli kiliselerinden olan bir tarihi yapı vardır, ayrıca bu köyde yüksek kayalıkların zirvesine inşa edilmiş günümüzde surları olan bir kale vardır.

Gelelim Niğde’nin güneyine… Kemerhisar Beldesini ölmeden önce mutlaka görmelisiniz. Burası Kapadokya Krallığının başkentliğini yapmış içerinde Jüpiter Tapınağı bulunan ayrıca darphane olarak kullanılmış bir kent. Belde içerisindeki su kemerlerini gürünce ağzınız açık kalır. Bu su kemerleri Roma İmparatoru Hadrian zamanında yapılmış ve yapımında matematikteki altın oran kullanılmıştır. Mısır Piramitleri, Parthenon Tapınağı, Notre Dame Kilisesi, Tac Mahal, Süleymaniye ve Selimiye Camileri altın oran kullanılarak inşa edilen başlıca mimari eserlerdendir. Yani su kemerleri görmeniz sizi bambaşka bir aleme götüreceğine eminim.

Niğde’nin güneyinde Ulukışla ilçemizde ise Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı bulunmaktadır. Bu kervansarayın içine girdiğinizde koskoca Osmanlı Devleti’nin ihtişamını hissedeceksiniz.

Ulukışla ilçemize bağlı Darboğaz köyünde ise Karagöl ve Çinigöl vardır. Karagöl içinde Dünya’da sadece burada yaşayan ötmeyen kurbağa vardır. Ayrıca zikrettiğim iki gölün etrafında endemik bir tür olan damalı lale olarak da bilinen ters lale yetişmektedir.

Niğde’nin doğusunda yer alan Çamardı ilçesinde bulunan Aladağlar ise tırmanışçıların ilgi odağı durumunda. Aladağlar her mevsim ayrı güzel. Kaynağını Aladağlardan alan suları içmeye doyamazsınız. Aladağların eteğinde balık tesisleri vardır buradaki balığı yemeğe doyamazsınız.

Çamardı ilçesi deyince akla dondurma ve tatlı gelir. Türkiye’nin birçok yerinde halka tatlı yapan kişiler genelde Çamardılı’dır. Öyle bir dondurma yaparlar ki kış hiç gelmesin de hep Çamardı dondurması yiyebileyim dersiniz.

Niğde’nin kuzeyinde ise eski ismi Melendiz olan Çiftlik ilçesi vardır. Çiftlik ilçemize bağlı Kömürcü köyünde yer alan Göllü Dağ yerleşim alanı günümüzden 10 bin yıl öncesine dayanan Tabal Krallığına ait tarihi kalıntıları içerisinde barındırmaktadır.

Niğde’nin en yakın ilçesi olan Bor’a girdiğinizde sizi Sokullu Mehmet Paşa Cami tüm ihtişamıyla selamlar. Bor ilçesinde Ahmet Kuddusi Hazretlerinin manevi iklimi hakimdir. Ahmet Kuddusi Hazretleri, Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında yaşamış çeşitli kerametler gösterdiğine inanılan bir evliya.

Ayrıca Bor’a geldiyseniz mutlaka tarihi hamamları görmelisiniz ve Bor’dan söğürme yemeden ayrılmayınız.

Asıl kahramanlar en son çıkar diyerek gelelim Niğde merkeze. Türkiye Selçuklu Devleti zamanında Darülpehlivaniye (Pehlivanlar Şehri) olarak adlandırılan Niğde’de Selçuklulara ait bir kale vardır. Bu kaleye çıkıp Niğde’yi doya doya seyredebilirsiniz. Merkezde Hüdavent Hatun türbesi vardır. Bu türbenin mimarisi insanda bambaşka bir heyecan uyandırır. Hüdavent Hatun, Anadolu Selçuklu Devleti sultanlarından IV. Rukneddin Kılıçarslan’nın kızı olup ilk kadın validir.

Niğde’de heyecan yaşamak istiyorsan Gebere Barajında bulunan Niğde Belediyesinin yaptırmış olduğu zipline ve dev salıncak tesisine mutlaka uğramalısın. Burada adrenalin tavan yapar.

Niğde merkeze bağlı Yeşilburç köyü; köy mü masal kitabı mı ikileminde kalacağınız bir yer. Yeşiller içerisinde saklanmış içerisinde bin bir güzelliği barındıran bir diyar.

Yine Niğde merkeze bağlı Konaklı Beldesi’nde Kapadokya’nın en büyük kilisesini görebilirsiniz.

Niğde makalelere ve kitaplara sığacak bir değil. Bu nedenle gelip görmelisin.

Niğde seni çağırıyor.

Yusuf Biltekin