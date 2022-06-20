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O ÇOCUKLAR ÇOK EĞLENDİ

Sosyal Hizmetler Bünyesinde devlet koruması altında bulunan çocuklar; uçurtma uçurdular.

O ÇOCUKLAR ÇOK EĞLENDİ

20 Haziran 2022 Pazartesi 17:23

Kocaeli Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği(KOTSİAD) Körfez Şubesi tarafından organize edilen ‘Geleneksel Uçurtma Şenliği’nde, çocuklar gönüllerince eğlendiler; katılımcılarda en az çocuklar kadar şenlendiler. Seka Park Uçurtma Tepesi’nde düzenlenen programa; Sosyal Hizmetler kurulunda ki çocuklar; kurumda ki idareci ve öğretmenler, KOTSİAD Genel Başkanı Erkan Gül; Körfez İlçe Başkanı Nedim Sarı, yönetim kurulu üyeleri, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, Kocaeli Öğrenim Gençliğine yardım Derneği Başkanı Tugay Polat ve eşi Gülşen Polat; ZENAY Şirketler Gurubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Ayten Oral ve eşi Kocaeli Spror Kulübü Sportif Direktörü Bayram Oral, Güney Mahallesi Yardımlaşma Derneği Başkanı Oktay Yaşar; Genç Girişimci İş Kadınları Selin Türker ve Zehra Demirbaş ve davetliler katıldı.

ÇOCUKLAR ÇOK ŞENDİ

Sosyal Hizmetler bünyesinde devlet korumasında bulunan çocuklar; katılımcılarla birlikte uçurtma uçurdular; gönüllerince eğlendiler, güzel bir gün geçirmenin keyfini yaşadılar. Daha sonra katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. KOTSİAD Genel Başkanı Erkan Gül, bu etkinliği geleneksel hale getirdiklerini, kendilerine destek veren herkese teşekkür ettiklerini belirterek, ‘ Birlik ve beraberlik içinde güzel hizmetlere imza atıyoruz. Bu günde çocuklarımızı sevindirmenin keyfini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklar gülerse; dünya güler. Bizler, mutluluğa imza atabiliyorsak ne mutlu. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür e diyorum’ dedi. 



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