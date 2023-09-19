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Off-road şenliği nefes kesti

Kartepe'de düzenlenen Off-Road ve Doğa Şenliği aksiyon dolu görüntülere sahne oldu.

Off-road şenliği nefes kesti

19 Eylül 2023 Salı 11:16

Kartepe Belediyesi'nin desteklediği, Kartepe Off-Road Doğa Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen Off-Road ve Doğa Şenliği Maşukiye'de gerçekleştirildi. 2 gün süren şenlikler birbirinden heyecanlı gösterilerle izleyenlere aksiyon dolu anlar yaşattı. Şenliğin startını Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman verdi. Kocaman, "Zorlu parkurlarda adrenalin yüklü kıyasıya bir mücadele. Off-Road ve Doğa Şenliği tüm heyecanıyla Kartepe'de yaşanıyor. Tüm yarışmacılarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Kartepe Off-Road ve Doğa Şenliği’nde S-1, S-2, S-3, S-4 kategorilerinde mücadele edildi. Dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.







İHA
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