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Okul Önü Denetimde 1 Çocuk Yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi koordinesinde çocukların korunmasına yönelik denetim uygulaması yapıldı

Okul Önü Denetimde 1 Çocuk Yakalandı

05 Nisan 2017 Çarşamba 12:27


Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi koordinesinde çocukların korunmasına yönelik denetim uygulaması yapıldı. İzmit, Gebze, Kartepe, Gölcük, Kandıra, Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüklerinin destek verdiği uygulamalarda önceden belirlenen okul ve çevrelerinde aramalar yapıldı. Kontrol edilen 38 okul ve çevrelerinde yapılan kimlik kontrollerinde kayıp şahıs ve tehdit suçlarından aranması olan 1 çocuk yakalandı. Okul çevresinde bulunan 17 kahvehane, 2 iddia bayi, 2 içkili mekan, 16 internet salonu, 26 büfe, 8 oyun salonu kontrol edildi. Ders saatinde okul kıyafetli öğrenci bulundurmaktan 1, pornografik ve kumar sitelerine giriş filtresi bulundurmamaktan 1 olmak üzere toplam 2 internet salonuna, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadığından 2 oyun salonuna ve 1 büfeye, idari işlem yapıldı. Kontrol edilen 113 okul servis aracından 12’sine, diğer 50 araçtan, 2’sine cezai işlem uygulandı.

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