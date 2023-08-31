Instagram’da takipçi satın almak istediğinizde karşınıza temelde iki seçenek çıkmaktadır. Bu seçeneklerden birisi bot takipçi satın almak ikinci seçenek ise organik takipçi almak olmaktadır. Bot takipçi adından da anlayabileceğiniz üzere sistemler tarafından otomatik olarak oluşturulan hesaplar tarafından gönderilen takipçilerdir.

Bu tür takipçilerin en büyük avantajı fiyatının ucuz olmasıdır. Fakat dezavantajları da bulunmaktadır. Bunların başında bot hesaplardan gelen takipçilerin belirli bir süre sonra tekrar düşmesi en büyük problem olmaktadır.

Bu noktada organik takipçi hizmetleri çok daha büyük bir fayda sağlamaktadır. Sadece zamanla düşmemesi değil etkileşimi artırması da yine bu hizmetin faydalarından birisidir. Bu noktada organik takipçi almanın da farklı yöntemleri bulunmaktadır.

Bu yöntemlerden en etkili olan ise çekiliş ile takipçi satın almadır. Bu noktada organik Instagram takipçi ana sağlayıcısı Sosyalify fenomenlerle çekiliş düzenliyor. Bu sayede kısa sürede çok fazla takipçiye ulaşmanız ve gelen takipçilerin de kalıcı olması https://sosyalify.com bağlantısından sağladığı hizmetlerle sunmaktadır.

Çekiliş İle Takipçi Nedir?

Başta da belirtiğimiz gibi organik takipçi almak istediğinizde farklı yöntemler karşınıza çıkmaktadır. Bu yöntemlerden birisi de Instagram çekilişle takipçi alma hizmeti olmaktadır. Bu yöntemi kullandığınızda adınıza bir çekiliş düzenlenmektedir. Bu çekilişte de şartlardan birisi sizin hesabınızın takip edilmesi olmaktadır. Tabii ki bu da kısa sürede çok fazla bir takipçiye ulaşmanızı sağlamaktadır. Bu yöntemin pek çok avantajı bulunmaktadır. Bu avantajlar arasında;

● Çekiliş ile takipçi hizmetinde sizlere tamamen gerçek hesaplar gelmektedir. Gerçek kullanıcılar hesabınız ile etkileşim kurmaktadır. Bu sayede hesabınızın öne çıkarılması sağlanmaktadır. Aldığınız takipçiden en yüksek verimi sağlayabileceğiniz hizmet bu olmaktadır.

● Bu yöntem ile çekilişler belirli bir süre boyunca devam ettiğinden sürekli olarak takipçi de gelmeye devam etmektedir. Tabii ki bu da Instagram algoritmasının hesabınızı çok fazla öne çıkarmasını ve çok daha fazla insana ulaşmasını sağlamaktadır.

● Bu yöntemle gelen tüm takipçiler gerçek insanlardan oluşmaktadır. Tabii ki gerçek insanlar sadece sizi takip etmekle kalmamakta aynı zamanda hikayelerinizi izleme, gönderilerinize yorum veya beğeni yapma hesabınızdaki reels videolarınızı izleme gibi etkileşimler de göstermektedir. Tabii ki bu da yine hesabınızın öne çıkarmasını sağlamaktadır.

● Çekiliş ile gelen takipçiler gerçek insanlar olduğundan takipçi satın aldığınızın anlaşılması da imkansız hale gelmektedir. Bu da tabii ki mevcut takipçilerinizin takipçi satın aldığınızı anlamasını ve prestijinizin düşmesini engellemektedir.

Tüm bu fırsatlardan faydalanmanız için iyi bir firmadan hizmet almanız gerekmektedir. Tabii ki iyi bir firma seçmek iyi bir hizmet almanızı sağlayacaktır. Bu noktada Sosyalify firması bu alanda ana sağlayıcı olarak hizmet vermektedir. Olabilecek en iyi hizmeti sizlere sunmaktadır.

Organik Takipçi Almanın Faydaları Nelerdir?

Instagram organik takipçi satın alma seçeneklerinden en faydalısı çekiliş ile takipçi almak olmaktadır. Çekiliş ile takipçi almanın faydaları arasında;

● Daha önce de belirtiğimiz gibi hesabınıza gelen tüm takipçiler gerçek olduğunda hesabınız ile de etkileşim kurmaktadır. Bu etkileşim de Instagram algoritmasının sizi öne çıkarmasını sağlamaktadır. Bu sayede daha geniş bir kitleye mümkün olmaktadır.

● Gelen tüm takipçiler gerçek olduğu için asla takipçi aldığınız anlaşılmamaktadır. Bu da prestij olarak daha üst bir kısımda yer almanızı sağlamaktadır.

● Çekiliş ile gelen takipçilerin geri gitmesi gibi problemler olmamaktadır. Bu yöntem ile gelen takipçilerin tamamı gerçek insanlar olduğundan gelen takipçilerdeki geri gitme oranı çok düşüktür.

● Çekiliş bir gün sürmediği ve belirli bir süre aldığı için bu noktada gelen takipçi miktarı da çok olmaktadır. Aldığınız miktardan çok daha fazla takipçi gelme ihtimali de bulunmaktadır.

Bu noktada Sosyalify firması tüm bu imkanlardan faydalanmanızı sağlamaktadır. Firma bu alanda hizmet veren ana sağlayıcı konumundadır. Tabii ki bu da olabilecek en iyi hizmeti almanızı sağlamaktadır. Sosyalify tamamen fenomenler ile bu çekilişleri düzenlemektedir. İnsanların güven duymasını, hesabınızı takip etmenizi ve çok fazla takipçiye ulaşmanızı sağlamaktadır.

Organik Takipçi Alırken Dikkat Edilecekler

Takipçi satın almak için iyi bir firma tercih etmeniz gerekmektedir. Özellikle de çekiliş ile takipçi almak için mutlaka iyi bir firmadan hizmet almalısınız. Bu hizmet kesinlikle uzmanlık gerektirmektedir. Bu da iyi bir firmadan hizmet almanızı zorunlu hale getirmektedir. Çekiliş ile takipçi almak istediğinizde dikkat etmeniz gereken unsurlar;

● Firma mutlaka sizlere 7 / 24 destek sağlamalıdır. İlerleyen süreçte bir problem ile karşılaşmanız durumunda mutlaka sizlere destek sağlamaktadır.

● Firma mutlaka çekilişi fenomenler ile yapmalıdır. Aksi halde gelen takipçi sayısı sınırlı kalacaktır. Fenomenler ile yapılan çekilişler çok daha fazla takipçi almanızı sağlamaktadır.

● Firma mutlaka sizlere garanti vermelidir. Aldığınız sayıda takipçinin tam olarak geleceğini garanti etmelidir. Eğer vaat ettiği takipçi gelmez ise sizleri farklı çekilişlere de dahil etmelidir.

● Firmanın fiyatları mutlaka uygun fiyatlı olmalıdır. Firma rakiplerine göre olabilecek en uygun fiyata en iyi hizmeti sunmalıdır.

● Firma sizlere hizmet öncesinde de destek sağlamalıdır. Aklınıza takılanları mutlaka cevaplamalıdır. Hizmetler hakkında ayrıntılı bir bilgi sunmalıdır.

Sosyalify tüm bu hususlara dikkat ederek hizmet vermektedir. Sosyalify Instagram takipçi alma konusunda ana sağlayıcı olduğundan sizlere olabilecek en uygun fiyata en iyi hizmeti vermektedir. Bu noktada takipçi sayınızı hızlı bir şekilde artırmak istediğinizde gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz.