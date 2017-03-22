Orgeneral Salih Zeki Güzeloğlu'nu Ziyaret Etti

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret etti.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Güzeloğlu tarafından karşılanan Orgeneral Çolak, ilk olarak şeref defterini imzaladı.

Orgeneral Çolak daha sonra beraberindeki Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu ve EDOK Muhabere Hizmet Destek Eğitim Komutanı Korgeneral Metin Gürak ile valilik makamına geçerek Güzeloğlu'yla bir süre görüştü.

Orgeneral Çolak, görüşmenin ardından günün anısına Kara Kuvvetleri Komutanlığı plaketini Vali Güzeloğlu'na verdi.

Güzeloğlu da ziyaretin anısına Çolak ve Recep'e Hereke Halı desenlerinin yer aldığı el işlemeli vazoyu takdim etti.





Kocaeli AA

