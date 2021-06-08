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Osmanlı'da Tuna Vilayetine Başkentlik Yapmış Rusçuk'ta Belgesel Çekiyoruz

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 2 yıl önceki facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Osmanlı'da Tuna Vilayetine Başkentlik Yapmış Rusçuk'ta Belgesel Çekiyoruz

08 Haziran 2021 Salı 16:48

 
Romanya'nın yergöğü şehrinden Tuna dostluk geçerek Bulagaristan'ın Tuna nehri sahilindeki Rusçuk kentine geliyoruz.
Rusçuk'ta ilk durağımız Rusçuk ve Tuna nehri sahiline hakim Osmanlılar tarafından yapılan Levent kaleye çöküyoruz .
Kominist yönetim Osmanlı kışlası ve kalesini yıkarak büyük bir tv kulesi yaptırmış .Sarıbahır olarak adlandırılan bölgede bir kısmı ayakta duran Levent Tabya şarap imalathanesi yapılmış Tantan’ın içersinde tarihi tablolar yapılmış .
Şehir merkezini ihlamur kokuları ile gezdik şehir hakkında rehberimiz Hüseyin bey bilgi verdi.
Rusçukla ilgili Diyanet vakfı islam ansiklopedisinde yer alan bilginin linkini sizlerle paylaşıyoruz .
Rusçuk şehri ile ilgili derlediğim bilgileri sizlerin bilgisine sunuyorum.
Rusçuk:
Kuzey Bulgaristan'da Tuna nehri güney kıyısındaki Osmanlı kenti (1393-1878)dir. Yıldırım Bayezid zamanında Osmanlı ülkesine katılmış, II. Abdülhamid zamanında Berlin barışına göre Bulgarlara bırakılmıştır. İlk önce Rumeli, sonra özü (Silistre), 1864 yılında Tuna (Rusçuk) eyâletine bağlı bir sancak merkezi idi. Burada iki savaş olmuştur.
Rusçuk Barışı (18.9.1 790):
"Yergöğü Savaşı"nda ağır yenilgiye uğrayan Avusturya'nın isteği üzerine Osmanlılar kuzey Bulgaristan'da Tuna nehrinin sağ (güney) kıyısındaki Rusçuk'ta yapılan barış. Bu barışın süresi 9 ay oldu.
Rusçuk Savaşı (1773):
Osmanlı ordusu ile Rus ordusu arasında kuzey Bulgaristanda Tuna nehri kıyısındaki Rusçuk'ta yapılan savaş. Rus ordusunun saldırısını Osmanlı ordusu önledi. Rus ordusu yenilerek Osmanlılar tarafından geri atıldılar.
Rusçuk Savaşı (1877):
Tuna ordusu komutanı Mehmed Ali Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu ile Grandük Nikola komutasındaki Rus ordusu arasında Kuzey Bulgaristan'da Tuna nehri kıyısındaki Rusçuk'ta yapılan savaş, Rusçuk üzerine yapılan Rus ordusunun yürüyüşünü Osmanlı ordusu önledi. Yenilen Rus ordusu Rusçuk'u kuşatamadı.
Rusçuk Yaranı (1807-1808): Alemdar Mustafa Paşa ile yaparak III. Selim'i yeniden tahtta çıkartmak için kurulan komitenin adı. "Rusçuk Dostları" anlamına gelir.
Şumnu:
Bulgaristan’da bulunan bir Osmanlı kenti (1389-1878)dir. Çandarlı Ali Paşa tarafından ele geçirilmiş, uzun zaman Osmanlı-Rus savaşlarında Osmanlılara üs (ordu kışlağı) ve doğal kale olarak kullanılmıştır. II. Orduya merkez olmuştur. Berlin barışına göre kurulan Bulgar prensliğine bırakılmıştır.

















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