Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak üniversite öğrencileri için hizmet veren Akademi Üniversite’de bahar dönemi dersleri başladı. Alanında uzman eğitmenler tarafından Umuttepe Camii Kültür Merkezi’nde verilen derslere öğrenciler bu dönemde de yoğun ilgi gösteriyor.

OSMANLI’DAN CUMHURİYETE AYDINLAR

Akademi Üniversite’nin Tarih ve Medeniyet Akademisi’nin en önemli derslerinden birini ise “Osmanlı’dan Cumhuriyete Aydınlar” konulu ders oluşturuyor. Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Halil Peçe tarafından verilen derste Türkçenin Öz Türkçeleştirilme çalışmaları sırasında yaşadığı sorunlar masa yatırılıyor.

ALİ FUAT BAŞGİL’İN ÇABALARI

Halil Peçe, derste Türkiye’nin yetiştirdiği sayılı ordinaryüs profesörlerinden olan Ali Fuat Başgil’in, 60’lı yıllarda başlayan Öz Türkçeleştirme çalışmalarına karşı çıktığını kaydetti. Bu dönemde Öz Türkçeleştirme çalışmaları için komisyonlar kurulduğunu kaydeden Halil Peçe, “Örneğin meclis kelimesinin karşılığı kabutay olarak belirleniyor. Dilimizin aşina olmadığı bir sözcük. Tay eki Moğolcadan gelmiş. Ali Fuat Başgil buna muhalefet ediyor ve İsmet Paşa’ya yıllarca kullanılan meclis kelimesinin yerine bundan sonra kabutay denmesinin getireceği zorlukları anlatıyor” dedi.

BUGÜN NEDEN HUKUK DİLİNDEN ANLAMIYORUZ?

Üniversite öğrencileri tarafından ilgiyle izlenen derste Hali Peçe Öz Türkçeleştirme çalışmaları sonucunda bugün yaşanan sorunlara dikkat çekti. “Bugün hukuk dilinden anlamıyorsak bunun nedeni Öz Türkçeleştirme çabasıdır” şeklinde konuşan Peçe, bu çabalara karşı çıkan Mehmet Akif ya da Ali Fuat Başgil gibi aydınları iyi anlamamız gerektiğini kaydetti.

7 HAFTA DAHA SÜRECEK

Halil Peçe’nin ‘’Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi” ve “Osmanlı’dan Cumhuriyete Aydınlar” konulu dersleri 7 hafta daha sürecek. Dersler her zamanki gibi Umuttepe Camii Kültür Merkezi’nde hafta sonları gerçekleştirilecek.