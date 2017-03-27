GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Osmanlı’nın ağaç denizi Kocaeli

Osmanlı Kocaeli Sancağına ağaçla bağlıydı

27 Mart 2017 Pazartesi 11:04



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi - Kültürü Sempozyumu’nda Kocaeli’nin Osmanlı İmparatorluğu açısından son derece önemli bir sancak olduğu ortaya çıktı. Kocaeli’nin özellikle İstanbul’un donanma inşasından, barut yapımına kadar gerekli olan ağaç ihtiyacını Kocaeli sancağı sayesinde karşıladığı kaydedildi. 

AĞAÇ DENİZİ KOCAELİ
Gazi Akçakoca Salon’da tarihçi Resül Narin tarafından yapılan “Osmanlı’dan Cumhuriyete Ağaç Denizi Kocaeli” konulu tebliğ büyük ilgi gördü. Narin, tebliğinde Osmanlı döneminde Kocaeli’nin “Ağaç Denizi” olarak adlandırıldığını kaydetti. Kocaeli’nin geçtiğimiz yüzyıllarda bugüne göre daha zengin ve değerli ormanlara sahip olduğunu ifade eden Resul Narin, bu durumun Kocaeli’ni ekonomik açıdan önemli kıldığını ve stratejik önemini de arttırdığını söyledi. Narin, bu çerçevede ormanların ticari açıdan değerlendirildiğini ve bu sayede önemli gelirler elde edildiğini belirtti.

OSMANLI’NIN KOCAELİ ORMANLARINA İLGİSİ
Resul Narin Osmanlı Devleti’nin Kocaeli ormanlarına özel önem verdiğine değinerek, devletin başkenti olan İstanbul halkının yakacak ihtiyacı ve devletin tophane ve tersane gibi kurumlarında genellikle Kocaeli ormanlarından kesilen kerestelerin kullanıldığını anlattı. Narin bu çerçevede Kocaeli’nden karşılanan ağaçların barut yapımında da kullanılması nedeniyle önem taşıdığını bildirdi. 

SEKA’NIN İZMİT’E KURULMASI
Tebliğde, Osmanlı gibi Cumhuriyet Döneminde de ağaç nedeniyle Kocaeli’ne ilginin sürdüğü kaydedildi. Narin, Cumhuriyet Dönemi’nin Kocaeli’ndeki en önemli yatırımlarından biri olan SEKA Kâğıt Fabrikası’nın İzmit’e kurulması hammaddenin burada bolca olmasından kaynaklandığını söyledi. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
Ağaç Denizi KocaeliOsmanlıTatlıkuyuMuallim KöyBallıkayaHerekeWebHaberİzmitşekerpınarDerinceDaricaDilovasıKocaeliGebze GazetesiGebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Ordunun ve Kervanların İlk Durağıydı Ordunun ve Kervanların İlk Durağıydı
351 Firma Eleman Arıyor 351 Firma Eleman Arıyor
En Küçük Konuk Rüzgar Bebek En Küçük Konuk Rüzgar Bebek
Sedaş Mücadeleye Devam Ediyor Sedaş Mücadeleye Devam Ediyor
“Koalisyon dönemleri ülkemizin kayıp yıllarıdır” “Koalisyon dönemleri ülkemizin kayıp yıllarıdır”
İzmit'te Cinayet ! İzmit'te Cinayet !
Yukarı Çık

Ordunun ve Kervanların İlk Durağıydı
Tarihî İpek Yolu üzerindeki Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, doğuya giden ticaret kervanlarının, hacı adaylarının...

Haberi Oku