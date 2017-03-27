Osmanlı’nın ağaç denizi Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi - Kültürü Sempozyumu’nda Kocaeli’nin Osmanlı İmparatorluğu açısından son derece önemli bir sancak olduğu ortaya çıktı. Kocaeli’nin özellikle İstanbul’un donanma inşasından, barut yapımına kadar gerekli olan ağaç ihtiyacını Kocaeli sancağı sayesinde karşıladığı kaydedildi.

AĞAÇ DENİZİ KOCAELİ

Gazi Akçakoca Salon’da tarihçi Resül Narin tarafından yapılan “Osmanlı’dan Cumhuriyete Ağaç Denizi Kocaeli” konulu tebliğ büyük ilgi gördü. Narin, tebliğinde Osmanlı döneminde Kocaeli’nin “Ağaç Denizi” olarak adlandırıldığını kaydetti. Kocaeli’nin geçtiğimiz yüzyıllarda bugüne göre daha zengin ve değerli ormanlara sahip olduğunu ifade eden Resul Narin, bu durumun Kocaeli’ni ekonomik açıdan önemli kıldığını ve stratejik önemini de arttırdığını söyledi. Narin, bu çerçevede ormanların ticari açıdan değerlendirildiğini ve bu sayede önemli gelirler elde edildiğini belirtti.

OSMANLI’NIN KOCAELİ ORMANLARINA İLGİSİ

Resul Narin Osmanlı Devleti’nin Kocaeli ormanlarına özel önem verdiğine değinerek, devletin başkenti olan İstanbul halkının yakacak ihtiyacı ve devletin tophane ve tersane gibi kurumlarında genellikle Kocaeli ormanlarından kesilen kerestelerin kullanıldığını anlattı. Narin bu çerçevede Kocaeli’nden karşılanan ağaçların barut yapımında da kullanılması nedeniyle önem taşıdığını bildirdi.

SEKA’NIN İZMİT’E KURULMASI

Tebliğde, Osmanlı gibi Cumhuriyet Döneminde de ağaç nedeniyle Kocaeli’ne ilginin sürdüğü kaydedildi. Narin, Cumhuriyet Dönemi’nin Kocaeli’ndeki en önemli yatırımlarından biri olan SEKA Kâğıt Fabrikası’nın İzmit’e kurulması hammaddenin burada bolca olmasından kaynaklandığını söyledi.