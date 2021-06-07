Osmanlı’nın Eflak Bölgesi Olarak Bilinen Romanya’ya Veda Ediyoruz

Bugün tarihler 7 Haziran 2019 Batı Karadeniz ülkelerinde Osmanlı kültür coğrafyası ile ilgili araştırma ve belgesel çekimlerimizin 7. günü .

Romanya’nın başkenti Bükreş’ten bir zamanlar Osmanlı'nın Eflak Bölgesi olarak bilinen Romanya’ya veda ederek Osmanlıca adı Yer göğü olan Corciya şehrinden Tuna nehri üzeriden Bulgaristan’ın Rusçuk kentine geçeceğiz .

Bükreş’ten Corcia (Yer göğü) şehrine 75 km mesafe var yem yeşil bereketli ovalardan geçiyoruz .

Yer göğü şehrinin Osmanlı kültür tarihinde çok önemli yeri var.

Biz Bükreş’e veda edip Bulgaristan’a giderken İnkılap yayınlarından 1999 yılında çıkan Osmanlı Tarih sözlüğünden yararlanarak hazırladığımız Osmanlı’nın Eflak Bölgesi Romanya bilgi notunu sizlerle paylaşıyorum.





OSMANLI’NIN EFLAK BÖLGESİ:Romanya

Efiâk: 1462-1878 yılları arasında 416 yıl Osmanlı yönetiminde kalmış Romanya'daki Karpat dağları ile Tuna nehri arasında bir bölge. Bu adı Türkler vermiştir. "Memleketeyn" (iki memleket) adı anılan Eflâk-Boğdan adlı iki bölgeden biridir. Fatih Mehmed tarafından alınmış, Berlin barışı ile doğan Romanya'ya bırakılmıştır. Bir prenslik, yani "Eyâlatı Mümtaze" (imtiyazlı il) olarak yönetilmiştir. Prensleri (voyvodaları) padişah tarafından atanır veya azledilirdi. Halkına Osmanlılar tarafından "Ulah" denirdi.

Eflâk Seferi (1462):