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Otomobil Harfiyat Alanına Düştü..

Ödünç arabayla birlikte İlimtepe'de hafriyat alanına uçtu.

Otomobil Harfiyat Alanına Düştü..

06 Nisan 2017 Perşembe 13:00

Kaza, Körfez İlimtepe Yolu üzeri taş ocağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İlimtepe’ye doğru hareket halinde olan Mustafa Özçelik idaresindeki 41 PV 063 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan uçtu. 30 metre yükseklikten aşağıya uçan araç takla atarken, olayı gören bölgedeki işçiler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 çocuk babası Özçelik'in öldüğünü belirledi. Olayın gece saatlerinde meydana geldiği ancak sabah fark edildiği, aracın da bir arkadaşına ait olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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