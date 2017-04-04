Oyuncak Silahla Soygun Yaptı

Derince Çınarlı Mahallesi Çenesuyu Caddesinde bulunan bir süpermarkete müşteri kılığında giren 20-25 yaşlarındaki kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre marketten kola ve leblebi aldıktan sonra kasaya yaklaştı. Bu esnada kasada biriken 480 TL parayı diğer kasiyer arkadaşına vermek için hazırlanan kasiyere üzerindeki oyuncak tabancayı göstererek kasiyeri etkisiz hale getiren soyguncu, 480 TL’yi aldıktan sonra kayıplara karıştı.

Kayıplara karıştı

Yaşanan olayın ardından şoka giren kasiyer, diğer mesai arkadaşları tarafından sakinleştirilirken olayı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri markette incelemelerde bulundu. Polis ekipleri olay yerine yakın bölgelerde şüpheli şahıslar üzerinde de uygulama yaptı. Soyguncunun yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri marketin güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.