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Oyuncak Silahla Soygun Yaptı

Derince’de bulunan bir süpermarkete müşteri kılığında giren ve yüzünü atkı ile kapatan kişi marketin kasiyerini elindeki oyuncak tabanca ile etkisiz hale getirdikten sonra yaklaşık 480 TL para gasp ederek kayıplara karıştı

Oyuncak Silahla Soygun Yaptı

04 Nisan 2017 Salı 10:24


Derince Çınarlı Mahallesi Çenesuyu Caddesinde bulunan bir süpermarkete müşteri kılığında giren 20-25 yaşlarındaki kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre marketten kola ve leblebi aldıktan sonra kasaya yaklaştı. Bu esnada kasada biriken 480 TL parayı diğer kasiyer arkadaşına vermek için hazırlanan kasiyere üzerindeki oyuncak tabancayı göstererek kasiyeri etkisiz hale getiren soyguncu, 480 TL’yi aldıktan sonra kayıplara karıştı.

 

Kayıplara karıştı

Yaşanan olayın ardından şoka giren kasiyer, diğer mesai arkadaşları tarafından sakinleştirilirken olayı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri markette incelemelerde bulundu. Polis ekipleri olay yerine yakın bölgelerde şüpheli şahıslar üzerinde de uygulama yaptı. Soyguncunun yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri marketin güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.

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