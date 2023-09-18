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Pedallar bu kez çevreci ulaşım için çevrildi

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen bisiklet turunda pedallar, güvenli ve çevreci ulaşım seçeneklerinin kullanılmasına dikkat çekmek amacıyla çevrildi.

Pedallar bu kez çevreci ulaşım için çevrildi

18 Eylül 2023 Pazartesi 12:50

Avrupa Komisyonu’nun bir girişimi olan Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde, İzmit Belediyesi tarafından bisiklet turu düzenlendi. Çevreci ulaşımda farkındalık oluşturulmak amacıyla Yahya Kaptan Mahallesi Bisiklet Eğitim Pisti’nden başlayan bisiklet turu, Cumhuriyet Bulvarından devam ederek, Gülümse Kafe’de tamamlandı. Etkinlikte bisikletle ulaşımın rahat ve çevreci bir ulaşım aracı olduğu vurgulanırken, toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ile yaya yollarının artırılmasına dikkat çekildi.





İHA
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