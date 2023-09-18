Pedallar bu kez çevreci ulaşım için çevrildi

Avrupa Komisyonu’nun bir girişimi olan Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde, İzmit Belediyesi tarafından bisiklet turu düzenlendi. Çevreci ulaşımda farkındalık oluşturulmak amacıyla Yahya Kaptan Mahallesi Bisiklet Eğitim Pisti’nden başlayan bisiklet turu, Cumhuriyet Bulvarından devam ederek, Gülümse Kafe’de tamamlandı. Etkinlikte bisikletle ulaşımın rahat ve çevreci bir ulaşım aracı olduğu vurgulanırken, toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ile yaya yollarının artırılmasına dikkat çekildi.









İHA