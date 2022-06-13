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Plajlarda görev yapacak cankurtaranlar bir araya geldi

Kocaeli'de 15 Haziran'da başlayacak deniz sezonu öncesinde 12 plajda görev yapacak cankurtaranlar buluştu.

Plajlarda görev yapacak cankurtaranlar bir araya geldi

13 Haziran 2022 Pazartesi 15:00

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 15 Haziran'da başlayacak yeni deniz sezonu için hazırlıklar haftalar öncesinden tamamlandı.
Karadeniz ve İzmit Körfezi sahillerinde, Kocaeli itfaiyesi bünyesinde Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi'ne (KOSKEM) bağlı 12 plajda vatandaşlara hizmet verecek belediye personeli, sivil toplum kuruluşu katılımcıları ve gönüllü cankurtaranlardan oluşan 182 kişilik ekip, sezon açılışı töreninde buluştu.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu da ekiplere kazasız bir sezon diledi.
Cankurtaranlar, Kandıra Cebeci, Kovanağzı, Kumcağız, Miço (Kadınlar Plajı), Kerpe, Sarısu, Seyrek, Bağırganlı, Karamürsel Altınkemer, Darıca sahili, Bayramoğlu halk plajı ile kadınlar plajında görev yapacak.
KOSKEM ekipleri, geçen sezonda 1695, 2005 yılından bugüne ise 14 bin 337 kişiyi boğulmaktan kurtardı.


AA
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