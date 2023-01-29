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Polisan Holding ve bağlı ortaklığı, DAP Yapı ve DOP Yapı Ortak Girişim ile sözleşme imzaladı

Polisan Holding ve bağlı ortaklığı, DAP Yapı ve DOP Yapı Ortak Girişim ile sözleşme imzaladı.

Polisan Holding ve bağlı ortaklığı, DAP Yapı ve DOP Yapı Ortak Girişim ile sözleşme imzaladı

29 Ocak 2023 Pazar 16:57

KAP açıklaması şöyle:

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızdan Poliport Kimya San. ve Tic. A.Ş. ("Poliport") ile DOP Yapı Mimarlık İnşaat Gıda Turizm Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ve DAP Yapı İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi ("Ortak Girişim") arasında Gayrimenkul Satış Vaadi ve Arsa Payı ve Hasılat Karşılığı İnşaat Yapımı sözleşmesi imzalanmış ve 05.03.2015 tarihli sözleşme yürürlükten kalkmıştır.

İmzalanan sözleşme ile Poliport'a ait Pendik İlçesi Yayalar mahallesi 10724 Ada 2 Parsel, 10723 Ada 3 ve 4 Parsel ve yine Poliport ve Polisan Holding'e ait Şeyhli Mahallesi Örenler Mevkii 10722 Ada 2 Parsel üzerinde geliştirilecek Pendik Projesinin hasılatı taraflar arasında %26,5 Poliport ve %73,5 Ortak Girişim oranıyla paylaşılacaktır.

İmzalanan yeni sözleşme ile arsa payları çerçevesinde Poliport'un ve Şirket'imizin projeden elde edeceği gelirin nakit girişleri öne çekilecek olup, projenin lansmanı ve projeden yapılacak satışlara 2023 yılı içerisinde başlanması hedeflenmektedir. 
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