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Polis'e Bombalı Saldırı!

Saldırı saat 07.30 sıralarında Merkez Mezitli İlçesi Tece Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşakta görevli ekip aracına başka bir araçta bulunan bir kişi patlayıcı atarak kaçtı.

Polis'e Bombalı Saldırı!

03 Nisan 2017 Pazartesi 09:41

Henüz cinsi tespit edilemeyen bombalı saldırıda yaralanan 2 polis memuru Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, saldıgınlarını tespit ederek yakalamak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.
Ambulanslarla Mersin Üniversitesi Tıp Fakülkesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polis memurları Olcay Solak ile Hayrullah Poyraz, tedavi altına alındı. Yapılan ilk kontrollerde yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı anlaşıldı.

EL YAPIMI PATLAYICI OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR
Kavşakta bekleyen ekip aracına düzenlenen bombalı saldırı sonrası, alarma geçen Mersin Emniyeti, saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyonlar başlattı. Olay Yeri İnceleme ve Bomba İmha Şubesi ekiplerinin yaptığı araştırma yaparken, il belirlemelerde El Yapımı Patlayıcı (EYP) kullanıldığı tahmin ediliyor...
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