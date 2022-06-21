Probes’te Saha Çalışmaları Devam Ediyor

Büyükşehir’in PROBES projesinde probiyotik ürün temin edilen otizmli bireyler ve aileleri ile yüz yüze görüşme yapılarak gelişmeler takip edildi





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her alanda olduğu gibi sağlık destek hizmetleri kapsamında da Türkiye’ye rol model olmaya devam ediyor. Bu özel hizmetlerden biri de Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı bulunan kişilere uygun beslenme alışkanlığı sağlanması amacıyla hayata geçirilen PROBES projesi. Bu kapsamda probiyotik ürünleri teslim edilen otizmli bireyler ve aileleriyle yüz yüze görüşme yapılarak otizmli bireylerde yaşanan olumlu gelişmeler takip edildi.





YÜZ YÜZE GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

PROBES projesinde probiyotik ürünlerin yanında otizmli bireylere uygun spor egzersizleri ve ruhsal alanda da bireyler ve ailelerin desteklenmesi amaçlandı. Bu anlamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi akademisyenleri otizmli bireyler ve aileleri ile KOÇDER derneğinde yüz yüze görüşme yaparak değerlendirmelerde bulundu. Otizmli bireyler ve ailelerinin bütüncül bir gelişim açısından desteklenmesi hedeflenirken, saha çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.





AKADEMİSYENLERİN KATILIMI İLE

Proje kapsamında probiyotik ürün temin edilen aileleri daha yakından tanımak ve spora olan ilgilerini keşfetmek için programa Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Büyükkayhan, Egzersiz ve Spor Bilimleri Anabilim Dalı Doç. Dr. Erdal Bal, Arş. Gör. Esra Aydemir ve Arş. Gör. Mustafa Baş, Psikoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ekin Emiral katıldı.





OTİZİMLİ BİREY VE AİLELERE EĞİTİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında geçen sene imzalanan protokol ile probiyotik ürünler için AR-GE çalışması başlatılmış, 64 otizmli bireyin taraması gerçekleşmişti. Değerlendirmesi yapılan otizmli bireyler arasından 57 kişinin ailelerine de üretilen probiyotik ürünler teslim edilirken, ayrıca bireyler ve ailelerine de eğitim verildi.





PROBES NEDİR?

Probiyotik Ürün Geliştirme, Üretme ve Beslenme Danışmanlığı Projesi olan PROBES, Kocaeli’de ikamet eden Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı bulunan kişilere uygun beslenme alışkanlığı sağlaması için planlanan bir projedir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi ortaklığı ile yürütülen proje kapsamında probiyotik ürünler için AR-GE çalışması yapılırken Büyükşehir tarafından yürütülen saha çalışması ile otizm tanılı bireyler tespit ediliyor.



