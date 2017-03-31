Çayırova’ya kent kimliğini kazandıracak projelere imza atan ve birçok projeyi tamamlayan Belediye Başkanı Şevki Demirci, 32.000 metrekare alanda başladıkları Kocaeli’nin en büyük Kültür Merkezinin adını açıkladı. Milli görüş lideri, Türkiye’nin gelişiminde büyük katkıları olan Rahmetli Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın adını Kültür Merkezinde yaşatacaklarını belirten Demirci, bu yıl projenin büyük ölçüde tamamlanacağını açıkladı.

35 Milyon Liralık Dev Proje

Göreve geldiği günden itibaren Çayırova’lıların her türlü sorunlarına el atan, ilçenin gereksinimlerini bilerek yatırım planlamasını buna göre şekillendiren Demirci, 35 Milyon Liralık dev projenin adını Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi olarak açıkladı. Kültür ve sanata verdikleri önemin yanı sıra Kültür Merkezi içerisinde büyük bir halk kütüphanesinin de yer alacağını açıklayan Demirci, eğitim, sağlık ve spor alanında da merkezin büyük bir yaşam tesisi olacağını belirtti.

Kocaeli’nin En Büyüğü

Demirci, “Eğitime, kültüre, sanata, sağlığa ve spora verdiğimiz önemin gereği olarak ilçemiz ve bölgemiz için çok önemli bir yatırımın başlangıcını yaptık. Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın adının yaşatılacağı Kültür Merkezimiz Kocaeli’nin en büyüğü. 800 kişi kapasiteli salon, 4 sinema salonu, 2 nikah salonu, halk kütüphanesi, aile sağlığı yaşam merkezleri, anne-çocuk kulüpleri, bilgievleri, gençlik merkezleri, alışveriş mekanları, kapalı otopark gibi birçok alanı içerisinde barındıracak tesisimiz Çayırova’mıza kent kimliği kazandıracak bir yatırım oluyor. Projemizin hemen yanı başında 10 Milyonluk dev bir proje olan Kent Park’ta hızla ilerliyor. Kısacası bu bölge Çayırova’nın yaşam alanlarından biri olma yolunda ilerliyor.” dedi.