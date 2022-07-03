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Psikolojik Danışmanlık Merkezi açıldı

Karamürsel de Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Psikolojik Danışmanlık Merkezi açıldı

03 Temmuz 2022 Pazar 23:47

Açılışa, İlçe Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, siyasi partilerin ilçe başkanları ile davetliler katıldı.
Merkezin sahibi Rüveyda Çakır, davranışsal ve duygusal zorlukları olan bireylerin toplumda daha aktif ve üretken kişilikler olmalarına yardımcı olmayı hedeflediklerini belirterek, "Karamürsel'in özel sektörde ilk 'psikolojik danışman' unvanlı ruh sağlığı çalışanı olmaktan da büyük mutluluk ve gurur duyuyor, herkese hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.
Konuşmaların ardından protokol üyelerince merkezin açılışı gerçekleştirildi.



AA
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