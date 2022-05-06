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Ramazan Bayramı Coşkusu ve Vakıflar Haftası

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem TV program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.

Ramazan Bayramı Coşkusu ve Vakıflar Haftası

06 Mayıs 2022 Cuma 11:46

 Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve gazete Gebze de belgeselcinin not defteri köşesinde 6 Mayıs 2022 cumartesi günü yayınlanan makalemiz
2022 yılı Mayıs ayının ilk haftası bayram coşkusu İle oğullarım ve torunlarımla bayram namazımızı Arifan camisinde kılıp Mezarlık ve akraba ziyaretleri ile geçti. Ramazan ayının manevi huzurunu ve bayram coşkusunu yaşayarak gönüllerimiz huzur buldu. Dini ve milli bayramlarımız İle Kandil geceleri ve cuma günlerinde gönderdiğim tebrik mesajlarında önemli bir tema işledim.
Kadir gecesi ve Ramazan bayramında Vakıf medeniyetimize dikkat çekmek istedim.Bayramdan hemen sonra 9-15 Mayıs tarihilerinde Vakıflar haftasını kutlayacağız.Kültür ve medeniyet tarihimizde Vakıflar çok önemli , 47 yıldan beri gazetecilik ve belgeselcilik yapan birisi olarak Vakıf medeniyetimiz ile ilgili çok sayıda haber makale ve araştırma yazıları yazıp belgeseller çekerek tv kanallarında yayınlatıp kamuoyu oluşturmaya çalıştım.
Kadir gecesi ve Ramazan bayramında çok sayıda akraba dost ve arkadaşıma gönderdiğim bayram mesajını sizlerlede paylaşarak sizlerinde bayramını kutlamak istiyorum.
Tebrik Mesajım
Ramazan bayramınızı ; 9 -15 Mayıs tarihlerin de devlet töreni ile kutlayacağımız Vakıflar haftası dolayısı İle Vakıf Medeniyeti belgeseli tadında bayramınızı tebrik eder sağlık mutluluk ve başarılar dilerim.
Ramazan bayramı insanlığa barış devlet ve milletimize birlik ve beraberlik getirmesi dilek ve duası İle her günümüz bayramlar gibi olsun.
İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı Başkanı

Vakıflar Haftası Haberimiz
Vakıf Haftası Etkinlikleri 9-15 Mayıs 2022 haftasında Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek etkinliklere kutlanacak.
Vakıflar haftası İle ilgili www.gebzegazetesi.com ve www.gebzegazete.com haber sitelerimizde yayınlanan haberler in linkleri
Vakıflar Haftası Başlıyor
Türkiye’de 1983 yılından bu yana Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ”Vakıf Haftası” kutlanmaktadır.Her yıl mayıs ayının ikinci haftası, ”Vakıf Haftası” olarak ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.
2022 yılı Vakıf Haftası, ”Vakıf Medeniyetinde Sosyal Politikalar, Sosyal Yardımlar ve Paylaşma Geleneği” temasıyla 9-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.İstanbul Vakıflar 1. ve 2. Bölge Müdürlüğünün ortak organizasyonu ile kutlanacak olan ”Vakıf Medeniyetinde Sosyal Politikalar, Sosyal Yardımlar ve Paylaşma Geleneği” temalı etkinlikler; Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Mahalli İdareler, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları ve bütün Vakıflar ile iş birliği içerisinde 9 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 10.00’da Taksim Anıtı’na Çelenk Koyma Töreniyle açılış başlayarak, konferans, sempozyum, panel, sergi, seminer, gezi vb. kültürel faaliyetlerle sürdürülecek.
Vakıflar Haftasını Niçin Kutlarız
Vakıf kelimesinin Arapça kökenli eski bir kelime olması ‘vakıfların’ ve ‘vakıflar Haftasının’ anlamını bizlerin tam algılamasını etkilediğini söyleyebiliriz. Ama bu yazıda göreceğimiz gibi bizim yaşattığımız özellikle Selçuklu ve Osmanlı Medeniyetleri birer vakıf medeniyetleridir. Önce kelime anlamından başlayalım dilerseniz. Vakıf kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Sözlükte “bir şeyi daimî olarak durdurmak” anlamına gelmektedir. Ancak geniş kapsamlı düşünüldüğünde ‘bir malı özel mülkiyetten çıkarıp, çıkarlarını sonsuza kadar bir hayır işine ayırarak saklamak” anlamına gelmektedir. Bizim uygarlığımızdaki asıl bilinen anlamı da budur. Bugünkü algılayışımız çerçevesinde, vakıflar için ‘toplumda sosyal dayanışmanın sağlanması, bir tür yardımlaşma, bir şekilde muhtaç olan insanlara yardım etme, vb. amacıyla kurulan sosyal kurumlardır’ denilebilir. Ama vakıf etmenin anlamı bu cümlenin de sınırları fazlasıyla aşmaktadır. Bir kere, hiçbir şey beklemeden bir mülkü, serveti, binayı veya araziyi, vb. sadece insanların yararına sarf edilmek üzere bağışlama başlı başına anlaşılması gereken bir durumda.







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