Ramazan Coşkusu ve Korona Günlerin de Yaşadıklarımız Unutmayalım

Gebze gazetesi

ve gazete Gebze de belgeselcinin not defteri köşesin de 26 nisan 2022 tarihin de yayınlanan makalemiz

Mübarek Ramazan ayının son haftasına girdik. 2022 yılı mübarek Ramazan ayında bizlere veda edecek. 2020 ve 2021 yılı Ramazan ayında Korona ve veba salgınında yaşadığımız günler unutuldu.İnsan herşeyi unutuyor aslında unutmak büyük bir nimet ancak yaşadıklarımızı hatırlamak ve tarihden ders ve ibret almak gerekiyor. Bugün sizlere 2020 yılı Ramazan ayının başladığı 25 Nisanda Gebze Gazetesinde yazdığım yazıyı sizlerle paylaşmak istiyorum.Korona veba salgını günlerinde 2020 ve 2021 yılı Ramazan ayında yaşadıklarımızı hiç unutmamalıyız. Bakın Korona günlerinde ramazan ayı nasıl geçmiş Gebze gazetesi

Mübarek Ramazan ayının son haftasına girdik. 2022 yılı mübarek Ramazan ayında bizlere veda edecek. 2020 ve 2021 yılı Ramazan ayında Korona ve veba salgınında yaşadığımız günler unutuldu.İnsan herşeyi unutuyor aslında unutmak büyük bir nimet ancak yaşadıklarımızı hatırlamak ve tarihden ders ve ibret almak gerekiyor. Bugün sizlere 2020 yılı Ramazan ayının başladığı 25 Nisanda Gebze Gazetesinde yazdığım yazıyı sizlerle paylaşmak istiyorum.Korona veba salgını günlerinde 2020 ve 2021 yılı Ramazan ayında yaşadıklarımızı hiç unutmamalıyız. Bakın Korona günlerinde ramazan ayı nasıl geçmiş Gebze gazetesi

www.gebzegazetesi.com arşivinden birlikte okuyalım.

Korona Virüsü Vebası ve Ramazan Coşkusu

24 Nisan 2020 Mübarek Ramazan Ayı'nın ilk günüydü.Zaman ne de hızlı geçiyor.Daha dün diyeceğimiz bir zaman diliminde 2019 yılında oruç tutup, bayram coşkusunu yaşamıştık. Konuyla ilgili www.gebzegazetesi.com da yazdığım makaleyi sizlerle paylaşıyorum

Korona Salgını Günlerin de Ramazan Coşkusu

Yeniden Ramazan-ı Şerif geldi. Bir yılı içerisinde çok önemli olaylar yaşadık. En önemli olay, korona virüsü vebası. Dünyanın 186 ülkesinde tüm insanlığa karşı Üçüncü Dünya Savaşı açan görünmez düşman korona vebası salgını Ramazan coşkusuna gölge düşürdü. Korona vebası ile ilgili yaşanan bu olayları hiçbir zaman unutmamalı ve unutturmamalıyız. Öncelikle mübarek Ramazan-ı Şerif'e hoş geldin derken, Ramazan ayının yüzü suyu hürmetine yüce yaradan ülkemizi, milletimizi, İslam coğrafyası ve tüm insanlığı her türlü felaket, bela ve terör saldırısından korusun.

RAMAZAN-I ŞERİF ANILARIM

Ramazan-ı Şerif'e bu yıl, korona virüsü veba salgını günlerinde giriyoruz.Benim, Gebze'de ilk Ramazan coşkusunu yaşayıp oruç tuttuğum yılın üzerinden yıllar geçmiş. 38 yıl önce, Gebze’de 1982 yılında sıcak geçen Haziran ayında orucumu tutmuştum.Askerden sonra Gebze’ye geleli, 38 yılı geride bırakmışız. 38 yıl içinde neler gördük, neler yaşadık...Bunların tümünü makale sayfamda görebilirsiniz. Yaşadığımızın tüm olayları her gün değerlendirip, tarihe not düşüp, zamana noterlik yaparken, arşivlerimizde topluyoruz. İnşallah bu Ramazan'ı huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşar ve idrak ederiz.

RAMAZAN KÜLTÜRÜ





11 Ayın sultanı mübarek Ramazan ayı, dün akşam kıldığımız teravih namazı ve gece kalktığımız sahurla başladı. Ramazan ayı sadece oruç ibadetinin yerine getirildiği ay değil, başlı başına bir kültür, medeniyet ve tarihin yaşanması ve yaşatılması demek. Ramazan kültürünü doya doya yaşamak için mübarek Ramazan ayına hazırlık yapmıştık ancak korona virüsü veba salgını tüm planlarımızı değiştirdi, her şey değişti. Camiler kapalı, evden bile kapıya çıkamıyoruz.

Mübarek Ramazan ayının ilk günü, 24 Nisan 2020 mübarek Cuma günü ile aynı güne denk geldi. Korona virüsü vebası olmasaydı iftar sofralarında buluşacak, teravih namazları İçin camileri dolduracaktık.Geçtiğimiz mübarek Ramazan aylarında, Ramazan ruhuna uymayan bir çok şey yaptık. Gösterişli iftar sofraları, israf ve savurganlık, Ramazan’ın ruhuna uymayan Ramazan eğlenceleri ve daha neler neler...Camilerin kapalı, Cuma ve teravih namazlarına bile gidemediğimiz mübarek Ramazan ayında evde derin derin düşünüp, geçmişte yapılan yanlışları ve bu gün yaşadığımız korona vebasından alacağımız çok ders ve ibret var. Bir musibet bin nasihate bedel olmalı ve bu günleri unutmadan sizleri 4 yıl önce Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com da Ramazan coşkusu ile ilgili yazdığım yazının bir bölümü ile sizleri baş başa bırakıyorum.

4 Yıl Önce Ne Yazmıştık?..!

...” Ramazan ayı sadece İslamiyet’in 5 temel şartından birisi olan oruç tutulan dini bir ibadetin ifade edildiği ay değil, fakirlere fitre ve zekatların verildiği sosyal bir olaydır. “Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir” Hadisi Şerifi ile “Tok olan acın halinden anlamaz” ata sözümüz anlamını, Ramazan ayında tutulan oruçta bulmakta.Orucun nefis terbiyesi, insan İradesinin kuvvetlenmesi ve en önemlisi aç olan insanların halini anlamak için önemli bir fırsattır. Gösteriş ve israfa kaçmadan verilen toplu iftar yemekleri ve fakirlere erzak dağıtımı aç olan insanlara karşı dini bir görevdir. Bu dini ve toplumsal görev acaba ne kadar yapılıyor? Huzur, bereket ve sağlık ayı olan Ramazan´da verilen gösterişli iftar yemeklerinde fakirin hakkı olan yemeklerin, zenginlere verilmesi üzücü. Dini bir İbadet olan iftar yemeklerine gösteriş için büyük paraların harcanması israftır. Gebze’de sayıları hızla artan, çok sayıda insanın kuru ekmek ve çorba ile iftar açtığını unutmamak gerekiyor.





GÖSTERİŞ İÇİN İFTAR YEMEKLERİ VERİLMEMELİ

Gösteriş için verilen iftar yemeklerinde milyarlarca lira para harcayanlar, fakirler için acaba kaç lira harcıyor? Bir dilim ekmeğe bile muhtaç insanların bulunduğu Gebze’deki fakirler neden unutuluyor? Fakirlerin Ramazan ayını huzurlu geçirmesi için, kurum ve kuruluşlara büyük görev düşüyor. Dini ve milli görevimizi acaba ne kadar yapabiliyoruz? Fak-Fuk -Fon olarak bildiğimiz Kaymakamlık bünyesindeki Gebze Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na Gebzeli binlerce fakir ailenin kaydı var. Her gün Kaymakamlık binası, bir çok fakir insanın istekleri ile çınlıyor. Fakirler devlet kapısından yardım isterken, zenginlerin gösterişli iftar sofralarında israf derecesinde para harcaması hem dini ve hem de ahlaki geleneğimize uymuyor.





BİNLERCE FAKİR İNSAN VAR



Gösterişli iftar yemeği veren kurum ve kuruluşlara bir çağrımız var. Gelin bu Ramazan ayında iftar yemeği paralarını Kaymakamlık bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na verelim. Gayri resmi rakamlara göre Gebze’de binlerce fakir insan buluyor. Unutmayalım ki bu fakirler bizlerden yardım bekliyor. Ramazan ayı, toplumu bir biri ile kaynaştıran çok önemli sosyal bir olay. Ramazan ayını en güzel şekilde yaşayalım. Unutmayalım ki Ramazan fakirlerin hatırlandığı bir aydır. Kendi kendimize soralım, Ramazan ayında fakirler için ne tür yardım yapacağız? sorusuna cevap arayarak hep birlikte hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan diyelim.(Kaynak 2017 Gebze Gazetesi)

Evet 4 yıl önce bu yazıyı kaleme almıştım, 2020 Ramazan ayını evlerde geçiriyoruz. Korona virüsü vebası salgınında oruç tutup, Ramazan coşkusunu aile bireyleri ile yaşamaya çalışalım. Akraba, dost ve yakınlarımızı arayıp hal hatır edip, konuşalım. En önemlisi kendimizle baş başa kalıp, geçmişi ve geleceği düşünelim. 24 Nisan 2020 tarihi Ramazan ayının ilk günüydü, sevinç ve umutla girdi gönüllerimize. Korona virüs salgını yavaşlamaya başladı. İnşallah Ramazan ayının sonunda hayat normale döner. Herşeyin eski günlerde yaşanması için bizlere büyük sorumluluklar düşüyor. Lütfen yetkililerin çağrılarına kulak verelim ve dikkat etmemiz gereken sorumlulukları yerine getirelim.Hayırlı, mutlu, huzurlu ve en önemlisi sağlıklı koronasız Ramazanlar diliyorum...

KORONAVİRÜS VEBASINDA SON DURUM