Ramazan-ı Şerif’e Veda Ederken! Çocukluk Anılarımız

Gebze gazetesi

da belgeselcinin not defteri köşesinde 30 nisan 2022 tarihinde yayınlanan makalemiz

Rahmet ve Bereket ayı Bir Ramazan-ı Şerif’i daha geride bırakıyoruz. Pazar Arife, Pazartesi Bayram…Türkiye korona vebası sonrası ilk kez Bir Ramazan coşkusu ve bayramı sevinci yaşıyor. Gebze Bölgesi’nde ben Ramazan bayramının coşkulu geçeceğine inanıyorum.

Rahmet ve Bereket ayı Bir Ramazan-ı Şerif’i daha geride bırakıyoruz. Pazar Arife, Pazartesi Bayram…Türkiye korona vebası sonrası ilk kez Bir Ramazan coşkusu ve bayramı sevinci yaşıyor. Gebze Bölgesi’nde ben Ramazan bayramının coşkulu geçeceğine inanıyorum.

Peki Ramazan Ayını layıkıyla yaşayabildik mi? Bu soru her yıl sorduğumuz ama cevabını bir türlü alamadığımız bir soru. Ne yazık ki bu yılda gösterişli, şatafatlı iftar sofralarından uzak durulmadı, İsrafın önüne yazık ki geçtiğimiz söylenemez. Şartlar ne olursa olsun, Ramazanın başı ve sonundaki günü mutlaka evimde ailemle iftar yapmaya ayırırım. Yapılan iftar davetlerini mümkün mertebe katılır dost ve arkadaşlarla sohbet etme imkanın olur. İftar sofraları dostlar geçidine dönüyor. İftar öncesi ve sonrası bir çok dostla sohbet ediyoruz.

ŞEHR-İ RAMAZANA VEDA EDİYORUZ

Ramazan bayramını coşku ile karşılamaya hazırlanıyoruz, ramazana veda etmenin hüznünü bir arada yaşıyoruz. Ramazanın en güzel tarafı imkanlarımız ölçüsünde fakirlere yardım edip, muhtaçları hatırladık. Ramazanda özetle maddi ve manevi huzur ve mutluluğu bir arada yaşadık. Sahur’a kalkmak, 16 saatten fazla hiç bir şey yiyip içmeden oruç tutmak, akşam iftar sofrasında manevi duygular yaşamak, teravih namazı kılarak, Ramazan sohbetlerinde güzel dost ve arkadaşlarla paylaşmak ne kadar keyifli. Bu keyfi ve ramazan kültürünü fırsat bilerek, doya doya yaşayabiliyor muyuz? Ben kendi adıma her sene Ramazan kültürünü doya doya yaşamak çocukluk yıllarımdaki Ramazan coşkusunu kendi benliğimde yaşatmaya çalışıyorum. O çocukluk yıllarımda Ramazan’a hazırlık, babamın katırla pazardan ramazan alışverişi yapmasını daha dün gibi hatırlıyorum. Ramazan için hazırlık bam başka olurdu. Bütün işler ev hayatı ramazanın gelişine hazırlanır, Ramazan doya doya yaşanırdı.





ÇOCUKLUĞUMUZDAKİ RAMAZANLAR