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Recai Kutan’la Yaptığımız Belgesel Söyleşi

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 1 yıl önceki facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Recai Kutan'la Yaptığımız Belgesel Söyleşi

10 Mart 2023 Cuma 14:41

 Devlet Su İşleri DSİ ve GAP güneydoğu Anadolu projesinin canlı şahidi devlet ve siyaset adamı Recai Kutan’la Belgesel tadında yaptığımız belgesel söyleşisi yayınlandı.
Kısa adı DSİ olan devlet su işleri tarihi ile ilgili araştırma yapıp belgesel çekimleri yaparken DSİ tarihinin canlı şahitlerinden sayın Recai Kutan ile Temmuz 2021 tarihinde Ankara da TBMM de Meclisin yazlık lokantasında karşılaştık
Kendisine kısa adı GAP olan Güneydoğu Anadolu Projesi ve Devlet Su işleri tarihi ile ilgili belgesel söyleşi yapmak istediğimi söyledim birçok tv kanalında yayınlanan devri alem www.devrialem.tv belgesel programlarınızı izleyen sayın Kutan söyleşi önerimizi kabul etti ve kendisi ile yaptığımız söyleşinin tümünü sizlerle burada paylaşıyorum
Devlet ve siyaset adamı sayın Recai Kutan dan GAP yani güneydoğu Anadolu projesinin tarihine ışık tutan belgesel söyleşiniz ile ilgili Gebze gazetesi
www.gebzegazetesi.com da yayınlanan belgesel söyleşimizin tümünü sizlerle paylaşarak tarihe not düşüp zamana noterlik yapmak istiyorum
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