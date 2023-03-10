Recai Kutan’la Yaptığımız Belgesel Söyleşi

Kısa adı DSİ olan devlet su işleri tarihi ile ilgili araştırma yapıp belgesel çekimleri yaparken DSİ tarihinin canlı şahitlerinden sayın Recai Kutan ile Temmuz 2021 tarihinde Ankara da TBMM de Meclisin yazlık lokantasında karşılaştık

Kendisine kısa adı GAP olan Güneydoğu Anadolu Projesi ve Devlet Su

işleri tarihi ile ilgili belgesel söyleşi yapmak istediğimi söyledim birçok tv kanalında yayınlanan devri alem