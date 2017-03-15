- "Önemli hamle yapacak firmalardan bir portföy oluşturmamız ve fon kurmamız lazım. Örneğin TÜBİTAK, ABİGEM. Teknopark'ta geliştirilecek projeleri bir şirket çatısı altında mantıklı bir şekilde toparlamakta fayda var"

- "Reel sektörü sanayi odalarının motive etmesi gerekiyor. Kalkınma Bakanlığı da bize çok ciddi done sağlamalı"

- Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Oral Erdoğan, sanayi odalarının reel sektörü beslemesi gerektiğini belirterek, "Önemli hamle yapacak firmalardan bir portföy oluşturmamız ve fon kurmamız lazım. Örneğin TÜBİTAK, ABİGEM. Teknopark'ta geliştirilecek projeleri bir şirket çatısı altında mantıklı bir şekilde toparlamakta fayda var." dedi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Meclis Toplantısı'nda "Ekonomide Yeni Dönem Yeni Arayışlar" konulu sunum yapan Erdoğan, Türkiye'de ve dünyadaki ekonomik gelişmelerle ilgili bilgi aktardı.

Türkiye Varlık Fonunun, Türkiye'nin ileriye dönük stratejik yatırımlarının ve uluslararası iş birliğinin geliştirilmesinde çok önemli çalışmalar yapacağını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Önemli hamle yapacak firmalardan bir portföy oluşturmamız ve fon kurmamız lazım. Örneğin TÜBİTAK, ABİGEM. Teknopark'ta geliştirilecek projeleri bir şirket çatısı altında toparlamakta fayda var. 100 taneden 60-70'i başarılı olsa, ötekilerin başarısız olması çok önemli bir şey değil. Reel sektörü bu konuda sanayi odalarının motive etmesi gerekiyor. Kalkınma Bakanlığı da bize çok ciddi done sağlamalı. Türkiye'nin kalkınması için nereleri düşünüyor. Daha iyi çalışmalar bize gelmeli. Bizim de fon olarak buna karar vermemiz gerekiyor."

İhracat konusunda, önemli hamlelerin sonunda Türk Eximbank veya bankalar vasıtasıyla ihracata dayalı veya döviz kazandırıcı işler için teminat gösterme mekanizmasının oluştuğunu hatırlatan Erdoğan, bunun için kredi garanti fonunun ilkelerinin de belirlendiğini kaydetti.

Erdoğan, belirli bir miktara kadar döviz kazandırıcı işlemler için Eximbank'a doğrudan başvurulması gerektiğini kaydederek, "Burada reytinginize bakılıyor. Krediyi çok kolay alabiliyorsunuz. Ama bankalardan 20 milyon dolara kadar gidebiliyorsunuz, uzun vadeli kredi alabiliyorsunuz ama yüzde 85'e kredi veren kefaletçi olabiliyor. Hazinenin fazladan komisyon aldığı yönünde şikayetler var ama şu anda 1 sene önceye göre Eximbank bence reform yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye’ye gelen Hollandalı firmaların payı yüzde 16 ile ilk sırada"

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na toplantı yapma izni vermemesini, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ülkeye girişini engellemesini, ikili ilişkilerde kara bir leke olarak gördüklerini ifade etti.

Hollanda'da Türk vatandaşlarına terörist muamelesi yapılmasını kınadıklarını dile getiren Zeytinoğlu, Hollanda hükümetinin büyük bir yanılgıya düşerek dış politikalarını, iç politikaya malzeme etmelerini endişe ile karşıladıklarını belirtti.

Hollanda’da yaklaşık 400 bin Türk kökenli nüfus olduğunu, 23 bin civarında Türk girişimcinin faaliyet gösterdiğini aktaran Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"2016 yılında Hollanda’dan olan ithalatımız 3 milyar dolar ve ihracatımız 3,6 milyar dolar oldu. Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı sermaye içinde Hollandalı firmaların payı yüzde 16 ile ilk sırada yer alıyor. Doğrudan yatırım tutarı toplam 22 milyar dolar. Kocaeli'de de 23 Hollanda sermayeli firmamız bulunuyor. Bu, toplam yabancı sermayeli firmalarımızın yaklaşık yüzde 10’una tekabül ediyor. İlimizin Hollanda’ya olan toplam ihracatı 2016 yılında 534 milyon dolar, toplamda 18,3 milyar dolardır. Yaşanan bu diplomatik krizin bir an önce aşılmasını ve sorunun her iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere zarar vermemesini temenni ediyoruz."

KOCAELİ (AA)