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Roman çalıştayı Kocaeli’de yapıldı

Sekapark Otel’de Kocaeli’de bulunan tüm roman sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile çalıştay gerçekleştirildi

Roman çalıştayı Kocaeli'de yapıldı

13 Ocak 2020 Pazartesi 10:08

Roman vatandaşların eğitimden sağlığa, istihdamdan barınma sorununa kadar yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik strateji belgesinin ikinci aşama eylem planına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgenin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sekapark Otel’de Kocaeli’de bulunan tüm roman sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile çalıştay gerçekleştirdi.

 

GENİŞ KATILIM

Çalıştaya, Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, daire başkanları, İŞKUR, Milli Eğitim Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü’nden temsilciler ve roman sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Çalıştayda istişare ve değerlendirmelerde bulunuldu.

 

“SORUNLARIN FARKINDAYIZ”

Çalıştayda konuşan Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz “Cumhurbaşkanımızın roman vatandaşlarımız konusuna olan hassasiyetlerini biliyorum. Biz, Roman vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları yakından takip ediyoruz. Bu sorunların ortadan kaldırılması için çalışmalar yapıyoruz. Bunun en somut örneği Roman vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi Eylem Planı’dır” açıklamasında bulundu.

 

GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

Konuşmanın ardından toplantıya katılan il müdürleri Roman vatandaşlarımızla alakalı olarak yaptıkları çalışmaları anlattı. Sonrasında katılımcıların yaşadıkları sorunlar kendilerinden dinlendi. Karşılıklı olarak sorunların çözümü noktasında çalışmalar başlatıldı.

 

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Gebze GazetesiRoman çalıştayıKocaeli
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